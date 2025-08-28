Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Dina Boluarte pide que cesen las críticas a su gobierno: "Basta ya de cuestionar sin justificación"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Durante su discurso, la mandataria Dina Boluarte subrayó la importancia de avanzar con proyectos que beneficien a la población e instó a políticos y candidatos a dejar de lado los egoísmos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 03:52
Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso
Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JHON

Luego del allanamiento a la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, y el pronunciamiento en respuesta del Consejo de Ministros, la mandataria Dina Boluarte hizo un llamado a detener las críticas hacia su gobierno, las cuales consideró infundadas.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante una ceremonia en el distrito limeño de Chorrillos, donde se colocó la primera piedra para la construcción de un nuevo centro de emergencia 911.

Durante su discurso, Boluarte subrayó la importancia de avanzar con proyectos que beneficien a la población, instando a políticos y candidatos a dejar de lado egoísmos y priorizar el bienestar común.

"Basta ya de cuestionar sin justificación y dejar en el olvido las obras que realmente importan para nuestra población", expresó la mandataria.

Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso
Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso | Fuente: RPP

Boluarte pide a sus ministros asegurar la continuidad de las obras

En otro momento, Boluarte exhortó a los ministros presentes, incluyendo al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, a asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso.

"Cuidemos la línea de tiempo en el avance de obra", enfatizó, luego de advertir sobre los retrasos y complicaciones que pueden surgir con las adendas.

Boluarte concluyó su intervención destacando la necesidad de trabajar sin distracciones. De acuerdo con lo anunciado, se espera que la construcción del centro de emergencia finalice en diciembre de 2026.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dina Boluarte obras públicas Chorrillos

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA