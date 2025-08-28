Dina Boluarte pide que cesen las críticas a su gobierno: "Basta ya de cuestionar sin justificación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JHON

Luego del allanamiento a la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, y el pronunciamiento en respuesta del Consejo de Ministros, la mandataria Dina Boluarte hizo un llamado a detener las críticas hacia su gobierno, las cuales consideró infundadas.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante una ceremonia en el distrito limeño de Chorrillos, donde se colocó la primera piedra para la construcción de un nuevo centro de emergencia 911.

Durante su discurso, Boluarte subrayó la importancia de avanzar con proyectos que beneficien a la población, instando a políticos y candidatos a dejar de lado egoísmos y priorizar el bienestar común.

"Basta ya de cuestionar sin justificación y dejar en el olvido las obras que realmente importan para nuestra población", expresó la mandataria.

Boluarte exhortó a los ministros asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso | Fuente: RPP

Boluarte pide a sus ministros asegurar la continuidad de las obras

En otro momento, Boluarte exhortó a los ministros presentes, incluyendo al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, a asegurar la continuidad y puntualidad de las obras en progreso.

"Cuidemos la línea de tiempo en el avance de obra", enfatizó, luego de advertir sobre los retrasos y complicaciones que pueden surgir con las adendas.

Boluarte concluyó su intervención destacando la necesidad de trabajar sin distracciones. De acuerdo con lo anunciado, se espera que la construcción del centro de emergencia finalice en diciembre de 2026.