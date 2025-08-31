Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su vehículo en La Perla

Luego de recibir los disparos, el hombre intentó avanzar, pero solo pudo avanzar una cuadra, estrellándose contra otro automóvil.
Luego de recibir los disparos, el hombre intentó avanzar, pero solo pudo avanzar una cuadra, estrellándose contra otro automóvil. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue sorprendida cuando se encontraba dentro de la unidad, estacionada afuera de su vivienda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:07

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de un vehículo en el cruce de los jirones Grau y Huáscar, en La Perla, Callao, confirmó la Policía Nacional.

Según testigos, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue sorprendida cuando se encontraba dentro de la unidad, estacionada afuera de su vivienda.

Luego de recibir los disparos, el hombre intentó avanzar, pero solo pudo avanzar una cuadra, estrellándose contra otro automóvil.

Personal médico llegó hasta el lugar y trasladó a la víctima al hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo se certificó su deceso.

Peritos de Criminalística, agentes de la comisaría de La Perla y un representante del Ministerio Público también se hicieron presentes para realizar las primeras diligencias, en las cuales se hallaron seis casquillos de bala.

Cinco heridos tras ataque armado a una casa

Cinco personas resultaron heridas en un feroz ataque armado contra una vivienda del asentamiento humano Ciudadela Chalaca.

Entre los heridos, se encuentra una adulta mayor de 82 años, así como dos adolescentes de 16 y 17 años, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Las víctimas salían de su casa, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos a bordo de un automóvil. Sin mediar palabra, estos sacaron sus armas y dispararon indiscriminadamente contra sus objetivos, tras lo cual huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Te recomendamos

RPP Data

Cifras por muertes violentas en aumento

Enero cerró con una cantidad récord de fallecidos por muertes violentas en nuestro país, así lo indica el Sistema Nacional de Defunciones, Sinadef. Las principales causas son los homicidios y accidentes de tránsito. ¿A qué se debe este aumento? Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Callao La Perla

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA