Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su vehículo en La Perla

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de un vehículo en el cruce de los jirones Grau y Huáscar, en La Perla, Callao, confirmó la Policía Nacional.

Según testigos, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue sorprendida cuando se encontraba dentro de la unidad, estacionada afuera de su vivienda.

Luego de recibir los disparos, el hombre intentó avanzar, pero solo pudo avanzar una cuadra, estrellándose contra otro automóvil.

Personal médico llegó hasta el lugar y trasladó a la víctima al hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo se certificó su deceso.

Peritos de Criminalística, agentes de la comisaría de La Perla y un representante del Ministerio Público también se hicieron presentes para realizar las primeras diligencias, en las cuales se hallaron seis casquillos de bala.

Cinco heridos tras ataque armado a una casa

Cinco personas resultaron heridas en un feroz ataque armado contra una vivienda del asentamiento humano Ciudadela Chalaca.

Entre los heridos, se encuentra una adulta mayor de 82 años, así como dos adolescentes de 16 y 17 años, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Las víctimas salían de su casa, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos a bordo de un automóvil. Sin mediar palabra, estos sacaron sus armas y dispararon indiscriminadamente contra sus objetivos, tras lo cual huyeron raudamente con rumbo desconocido.