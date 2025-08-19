Terror en el Callao: balacera dejó un herido y un perrito fallecido en el asentamiento humano Puerto Nuevo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una persona resultó herida en una balacera registrada la madrugada de este martes, 19 de agosto, en el asentamiento humano Puerto Nuevo, en la provincia constitucional del Callao. A causa de los disparos, también falleció un perrito y dos vehículos de la zona sufrieron daños.

Según los residentes, el intercambio de proyectiles se trató aparentemente de un enfrentamiento entre integrantes de dos bandas delincuenciales.

Asimismo, de acuerdo con los vecinos, se escucharon más de 15 disparos en la zona. Además, algunos de los proyectiles impactaron contra dos combis que se encontraban estacionadas cerca. Las unidades terminaron con las ventanas rotas.

Uno de los disparos también alcanzó a un perro, causándole la muerte de manera inmediata. Esta situación ha generado indignación en los vecinos del Primer Puerto.

Por su parte, la persona herida fue trasladada a un hospital cercano, según indicaron los testigos.

Agentes de la PNP cercaron la zona

Los agentes policiales de la comisaría Ciudad Chalaca llegaron a la zona y cercaron el perímetro para proceder con las diligencias correspondientes.

Tras este episodio de seguridad, los vecinos han exigido a las autoridades mayor resguardo policial en el asentamiento humano Puerto Nuevo.