Cercado de Lima: adulto mayor en estado crítico tras ser atropellado por bus de 'El Rápido'

Un hombre de 69 años se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un violento atropello en el Cercado de Lima. El accidente fue protagonizado por un bus de la empresa de transporte ‘El Rápido’, de la ruta Nor Lima F.

El hecho ocurrió en la avenida Universitaria, metros antes de llegar al cruce con la avenida Colonial.

Según información de la Policía Nacional, la víctima ha sido identificada como Freddy Gonzalo Carranza Sánchez, quien intentaba cruzar la vía cuando fue embestido por la unidad de transporte público. Testigos señalaron que el adulto mayor fue arrastrado varios metros debido al impacto.

Pronóstico reservado

Carranza Sánchez fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde ingresó directamente al área de Traumashock.

Un familiar de la víctima detalló la gravedad de las lesiones sufridas:

“Por lo que me están diciendo que tiene fractura, que lo van a operar porque ha estado sangrando por el oído. Estamos hablando de que de repente no pasa. Él está en estado crítico porque ha tenido fractura”, manifestó el pariente.

Chofer detenido

El conductor del vehículo, de placa ASG-744, fue identificado como Wilfredo Rodríguez Borahure, de 27 años, de nacionalidad venezolana.

Rodríguez Borahure fue intervenido por la Policía y trasladado a la comisaría de la Unidad Vecinal 3 del Cercado de Lima, donde se realizan las diligencias de ley correspondientes para determinar su responsabilidad en el siniestro.

Ante esta situación, los familiares de Freddy Carranza exigen justicia y una sanción severa para el chofer, mientras el adulto mayor aguarda una operación crucial para salvar su vida.