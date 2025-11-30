Puno: un muerto deja accidente de tránsito en la vía Ilave-Desaguadero

En la región Puno, un muerto dejó el accidente de tránsito -choque de una motocicleta y un microbús- en la vía Ilave-Desaguadero en el centro poblado de Chijuyo, en la zona conocida como Caballo Cansado del distrito de Ilave, provincia de El Collao.

Según informó la Policía, la víctima fue identificada como Martina Cotrado Maquera, de 65 años.

Asimismo, según el médico del Hospital II de Apoyo de Ilave, se reportó que existe un herido, Jacinto Ticona (71 años), quien presenta un diagnóstico de "policontuso".

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la PNP para auxiliar al herido y cumplir con el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la morgue de la zona, a espera de la necropsia de ley.

El conductor del bus, identificado como Julián Condori Jiménez (65 años) fue detenido en flagrancia por la presunto comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

El microbús y la camioneta involucrada en el accidente fueron internado en el depósito municipal de Ilave.

La unidad de policía de investigación de accidentes de tránsito de Puno ha asumido la investigación del caso para determinar las causas del accidente, para determinar responsables.