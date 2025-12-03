Un menor de tres años falleció tras ser atropellado en Lurigancho – Chosica

Testigos indicaron que el menor habría cruzado de manera repentina sin percatarse de la proximidad de una camioneta cargada de llantas.

Un trágico accidente se registró en la zona de Chucuito, en el distrito de Lurigancho – Chosica, donde un niño de tres años murió tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la pista en la intersección del jirón Trujillo.

Testigos indicaron que el menor habría cruzado de manera repentina sin percatarse de la proximidad de una camioneta cargada de llantas. El conductor no logró frenar a tiempo e impactó contra el niño, causándole la muerte de manera instantánea.

Vecinos y transeúntes trasladaron al pequeño a un centro médico cercano, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

El conductor del vehículo fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes, mientras que la zona quedó restringida para facilitar las pericias policiales.

Las autoridades del mencionado distrito exhortaron a su comunidad a supervisar permanentemente a los menores, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la Comisaría PNP de Lurigancho–Chosica.