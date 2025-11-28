Callao: PNP desarticuló a la banda criminal 'Los malditos del pescador'

Los intervenidos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista, | Fuente: PNP

En el marco de los operativos desplegados por el estado de emergencia en la provincia constitucional del Callao, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de tres presuntos delincuentes que portaban un artefacto explosivo tipo granada de guerra.

Los sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada ‘Los malditos del pescador’, fueron intervenidos en la intersección del pasaje San Antonio con la calle 59, en la urbanización Ciudad del Pescador, en el distrito de Bellavista.

Según el reporte policial, se trata de dos ciudadanos peruanos y uno de nacionalidad extranjera.

Incautaciones

Además del explosivo, la PNP encontró indicios relacionados al delito contra la salud pública y les decomisó drogas con un peso aproximado de un kilo, así como dos equipos celulares, los cuales serán sometidos a peritaje por las áreas correspondientes para determinar sus comunicaciones y posibles vínculos con otros delitos.

Los intervenidos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista, donde permanecerán mientras continúan las diligencias de ley.