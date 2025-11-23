Últimas Noticias
Callao: tráiler volcó dentro del túnel Néstor Gambetta y bloqueó tránsito vehicular hacia Ventanilla

La volcadura del vehículo de carga pasada provocó el bloqueo total de la vía subterránea.
La volcadura del vehículo de carga pasada provocó el bloqueo total de la vía subterránea. | Fuente: Andina
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La unidad de carga pesada bloqueó la vía en sentido de sur–norte. La PNP y Provías Nacional recomendaron usar rutas alternas mientras se realizan los trabajos de remoción.

Un tráiler se volcó en el interior del túnel de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, este domingo en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con la PNP, la volcadura del vehículo de carga pasada provocó el bloqueo total de la vía subterránea, por lo que recomendaron a los conductores tomar rutas alternas.

“Personal policial se encuentra en la zona realizando el control del tránsito y las acciones necesarias para restablecer la circulación. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas”, reportaron en sus redes sociales.

Por su parte, Provías Nacional también reportó el accidente. La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que la volcadura del camión ha generado la interrupción del tránsito con dirección de sur a norte; es decir, hacia Ventanilla.

“Tomar precaución y utilizar rutas alternas mientras se culmine el remolque y se habilite la vía”, indicaron.

Conductor de tráiler herido

Según reportó Prensa Chalaca a través de sus redes sociales, el conductor del tráiler resultó herido luego que el vehículo se volcara.

Asimismo, el medio señaló que el chofer fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a la clínica San Gabriel para recibir atención médica.

Ventanilla Callao Tráiler Accidente

