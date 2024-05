Una joven denunció a un hombre por presunto acoso sexual en un bus de transporte público en el Callao

Callao Joven denunció a un hombre por acoso sexual en el transporte público

Una joven de 24 años denunció a través de RPP que ha sido víctima de acoso sexual dentro de un bus de trasporte público cuando se dirigía al Callao. Ella contó que logró grabar al presunto agresor, de 55 años, quien en todo momento ha negado las imputaciones.

Según el testimonio de la joven, el hecho ocurrió cuando ella estaba viajando en el asiento final de la línea ‘JB’, que cubre la ruta hasta el Callao. De pronto, el presunto agresor se empieza a reír solo, algo que le llamó la atención y, por ello, decide comenzar a grabar. Después, el hombre se empieza a masturbarse al lado de la víctima.

“Termino de grabar y el sujeto empieza a tocarse, algo que yo veo de reojo. Un movimiento extraño, por lo cual yo dirijo mi mirada hacia su mano y esta estaba en sus partes íntimas, sobándose constantemente y su pierna izquierda estaba rozando mi pierna derecha. Es ahí cuando concientizo lo que estaba sucediendo, reacciono, le increpo que se estaba masturbando, que me está rozando la pierna y es ahí cuando él empieza a responderme y a decirme que estoy loca”, contó la joven a RPP.

Este hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela, donde el cobrador y los pasajeros prestaron ayudaron a la joven, quien por seguridad ha preferido mantener su identidad en reserva. Luego, se avisó a un policía de tránsito que se encontraba en el lugar.

Este sábado la joven denunciante tiene previsto pasar por cámara Gesell y medicina legal. | Fuente: RPP

Presunto agresor negó los hechos

De acuerdo con el parte policial, el presunto acosador ha sido identificado como Daniel Cristian Figueroa Camacho, de 55 años, quien a pesar de lo que ha señalado la víctima, ha negado ante las autoridades esta acusación.

“Ese sujeto empezaba a reclamar, a amenazar que cómo es posible que me estén haciendo esto, que me traten así, si yo soy funcionario público, si yo soy abogada, increpando como si tuviera contactos y que no merecía este trato. Pero en todo momento negando los actos que se le increpa”, dijo la joven a RPP.

Figueroa Camacho ya ha sido derivado a la Dipincri de Bellavista y ya pasó por exámenes del médico legista. RPP trató de conversar con el presunto agresor, pero este ha evitado pronunciarse sobre este hecho.

Diligencias de ley

En tanto, las diligencias de ley van a continuar, pues este sábado la joven denunciante tiene previsto pasar por cámara Gesell y medicina legal.

Cabe señalar que, según la Autoridad de Trasporte Urbano (ATU), se han registrado 415 casos de acoso sexual en los servicios de trasporte público en Lima, en el periodo de noviembre del 2022 a marzo de 2024.