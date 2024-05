Ucayali Ucayali: adolescente de 15 años confesó haber asesinado a tu tío de un disparo en la cabeza

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que viene investigado el móvil que llevó a un adolescente de 15 años a asesinar a su tío de un disparo en la cabeza.

El hecho se registró en el centro poblado San Juan Bautista, provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

El general de la XIII Región Policial, Carlo Rimachi, confirmó que el menor, tras ser intervenido, confesó ser el autor del asesinato de Luis Carlos Merino Ponce (30).

“Él mismo confiesa el hecho, no hubo necesidad de preguntarle, al verse retenido indicó que él cometió el homicidio, más allá de eso no ha querido expresarse, pero no lo hemos forzado a nada. En el momento en que él acepta el hecho lo hemos dejado ahí para que sea el fiscal quien ya le tome la declaración respectiva”, indicó el jefe policial.

Menor vivía con la víctima

Según información de la Policía Nacional, recibieron una llamada alertando sobre la presencia de un cuerpo sin vida en una vivienda ubicada en el sector de Los Olivos, en el referido centro poblado.

Tras desplegarse hacia el lugar, los agentes encontraron el cadáver de Merino Ponce y una escopeta de caza.

En el acta de intervención también se revela que la hermana de la víctima señala a su sobrino como autor del crimen, ocurrido el último martes.

Las investigaciones, además, indicaron que el adolescente vivía con su tío y que una vez se produjo el hecho de sangre, su paradero era desconocido.

Finalmente, las autoridades lograron detenerlo y lo trasladaron a la Comisaría PNP de Pucallpa mientras continúan las indagaciones sobre este caso.