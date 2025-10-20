Madre de bailarina asesinada a balazos en Sarita Colonia pide justicia: “Mi niña no merecía morir de esta forma, como un delincuente”

La madre de la bailarina Ariana Cañola (19) señaló que el ataque era dirigido al cantante de la agrupación La Timbera Orquesta, Johan Mora, quien también falleció.

La madrugada del último domingo, el cantante Johan Mora Castro (28), líder de la agrupación La Timbera Orquesta, y su bailarina Ariana Cañola (19), fueron asesinados a balazos por unos desconocidos cuando terminaban de realizar una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia, en el Callao.

En diálogo con RPP, la madre de la joven de 19 años señaló que, según la información que le ha proporcionado el médico forense, el ataque era dirigido Mora Castro, pero su hija fue un daño colateral.

“Antes me dijo la Policía que esto ha sido problema de un cupo, de un chantaje contra la agrupación. […] El médico forense dijo que el ataque ha sido directo para él [Johan Mora Castro]. El policía me llamó que el médico le ha dicho que era directo para él. Que Ariadna ha sido solamente una víctima de esto”, señaló.

Asimismo, la progenitora de la bailarina exigió justicia y que las autoridades agilicen la captura de los responsables del asesinato de su hija, en el que, según dijo, estarían implicadas tres personas.

“[Pido] pusticia porque yo vengo pensando que el presidente dijo que esto iba a cambiar. […] Las autoridades ahorita lo chapan a los chicos porque eran tres y después lo sueltan. Todos los días matan. Que se maten entre delincuentes, pero inocentes no. Mi niña no merecía morir de esta forma, como un delincuente”, acotó.

Compañero que auxilió a las víctimas brinda su testimonio

Otro de los integrantes de la agrupación de salsa, quien auxilió a las víctimas y ha preferido mantener su identidad en reserva, relató detalles de cómo sucedió el atentado. Sobre ello, refirió que fueron atacados cuando se encontraban esperando para ingresar a cantar al evento.

“Todo fue muy rápido. Hemos estado conversando, ya estábamos calentando, ya listos para poder ingresar y de la nada se aparecen tres tipos. Solamente recuerdo a uno que se puso al medio en triángulo y nos mentó la madre. Nos dijo: “Párense ahí’, nos mentó la madre y comenzó a disparar a quemarropa”, indicó.

Posteriormente, el joven relató que cuando escucharon los disparos empezaron a correr y creyó que Ariana lo seguía detrás; sin embargo, la víctima fue alcanzada por los disparos.

“Al primer disparo, Ariana gritó. Todos comenzamos a correr. Yo tuve la oportunidad de agarrar a Ariana, poder correr. Y a la hora de la hora, ella me suelta. Yo pensando que ella estaba atrás mía, seguía corriendo, me meto al local con un cantante más. [Ahí] me doy cuenta que ella no está, salgo y los veo a los dos ya desvanecidos en el suelo, ya perdían mucha sangre. [Estaban] muertos. No se pudo hacer más porque los agarré y ya no tenían pulso”, relató.