Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Callao: Choque entre dos vehículos deja cuatro heridos en cruce de avenidas Argentina y Santa Rosa

Choque entre dos vehículos deja cuatro heridos en cruce de avenidas Argentina y Santa Rosa
Choque entre dos vehículos deja cuatro heridos en cruce de avenidas Argentina y Santa Rosa | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los cuatro heridos son los conductores y su copilotos, quienes fueron trasladados a una clínica local.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:08

Un choque entre dos vehículos dejó cuatro personas heridas en el cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa en el Callao.

Según testigos, los vehículos impactaron tras no respetar las señales de tránsito y terminaron colisionando frontalmente.

Los cuatro heridos son los conductores y su copilotos, quienes fueron trasladados a una clínica local.

De acuerdo con las autoridades se encuentran estables y presentan poli contusiones.

Cinco unidades de bomberos llegaron hasta el lugar para brindar auxilio a las víctimas, mientras la Policía realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vía y ya no se presentó tráfico en la zona.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Callao avenida Argentina Avenida Santa Rosa

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA