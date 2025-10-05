Los cuatro heridos son los conductores y su copilotos, quienes fueron trasladados a una clínica local.
Callao: Choque entre dos vehículos deja cuatro heridos en cruce de avenidas Argentina y Santa Rosa
Un choque entre dos vehículos dejó cuatro personas heridas en el cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa en el Callao.
Según testigos, los vehículos impactaron tras no respetar las señales de tránsito y terminaron colisionando frontalmente.
Los cuatro heridos son los conductores y su copilotos, quienes fueron trasladados a una clínica local.
De acuerdo con las autoridades se encuentran estables y presentan poli contusiones.
Cinco unidades de bomberos llegaron hasta el lugar para brindar auxilio a las víctimas, mientras la Policía realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.
Los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vía y ya no se presentó tráfico en la zona.