Mercado Central del Callao permanece cerrado por dos meses y ambulantes han tomado las inmediaciones

El Mercado Central del Callao fue cerrado a inicios de mayo tras detectarse comerciantes contagiados. | Fuente: Andina

El Mercado Central del Callao permanece cerrado desde hace casi dos meses, lo que ha provocado que en las inmediaciones aparezcan decenas de ambulantes que han tomado la vía pública.

Vecinos chalacos denunciaron a través del Rotafono que los informales se ubican cerca de las viviendas y dejan las calles sucias. Esta situación se presenta desde hace semanas, sin que las autoridades del primer puerto tomen cartas en el asunto, pese a sus constantes reclamos.

“No hay noticias de parte de la Municipalidad de cuándo lo van a aperturar. Los ambulantes están en la zona de las viviendas y es un foco de infección para todos los vecinos”, comentó un hombre que prefirió el anonimato.

“El municipio no hace nada para reubicarlos y no aparece nadie para mantener el orden. No hay autoridad. Les agradecería ver ese tema”, añadió.

En un recorrido por las inmediaciones del mercado, se puede apreciar que efectivamente las calles están sucias, con restos de comida, bolsas, papeles y hasta mascarillas y guantes quirúrgicos.

El Mercado Central del Callao fue clausurado a inicios de mayo luego de que se detectara que varios comerciantes habían contraído la COVID-19.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.