Padre pide que siga la búsqueda de su hijo, desaparecido tras haber ingresado al mar en playa de Ventanilla

Continúan las labores de búsqueda de un adolescente de 16 años, que desde el pasado miércoles, 6 de agosto, fue reportado como desaparecido tras haber ingresado al mar en la playa Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Guido Escobedo Flores, padre del menor, se comunicó con RPP, para pedir que las autoridades no cesen en las labores de búsqueda hasta encontrar a su hijo.

Además, señaló que ayer, viernes, personal de salvataje de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú estuvieron en la zona, pero no dieron con el paradero del adolescente.

"Ustedes comprenderán, como padre, estoy totalmente destrozado. Por favor, ayúdenme con la búsqueda. No cesen. Quiero que esté acá para poder velarle y darle una cristiana sepultura. Por favor, ayúdeme, señores del Gobierno, del Estado. Pido por favor que sigan buscando a mi hijo", aseguró.

El caso

Recordemos que el menor de edad desapareció cuando, junto con sus amigos, intentó llegar a un barco varado a unos 30 metros de la orilla de la playa Costa Azul.

Sin embargo, la fuerte corriente lo arrastró, impidiéndole regresar a tierra. La Policía también informó que las corrientes marinas podrían estar dificultando la ubicación del cuerpo, pero se han intensificado las coordinaciones con buzos y personal especializado para ampliar la zona de búsqueda, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrar a su hijo.

Cabe recordar que la playa Costa Azul tiene señalización que advierte que no es apta para su ingreso por su condición de afectada, según el Ministerio de Salud.

Sin embargo, pese a esta advertencia, decenas de personas siguen ingresando al mar, desconociendo el peligro que representa.

Este caso ya ha causado alarma en la comunidad y los visitantes, quienes también piden mayor vigilancia y control en el lugar.