Alcalde de Machupicchu responsabilizó al Mincul de problemas en venta de entradas a la ciudadela: "Se da la peor imagen"

Elvis Latorre, alcalde distrital de Machupicchu, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a los recientes problemas suscitados por la venta física de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu.

Como se sabe, el Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que, el próximo 10 de julio, entregará un nuevo protocolo de atención a los turistas nacionales y extranjeros, "con el objetivo de optimizar la venta presencial de boletos de ingreso a la Llaqta de Machupicchu", la cual está fijada en mil entradas diarias por esa modalidad.

Al respecto, Latorre Uñaccori indicó que el responsable de la referida problemática es el Mincul, pues "no existe voluntad política" para implementar soluciones.

"Lamento mucho cómo se viene administrando netamente la venta de los ingresos a Machu Picchu, y aquí hay un solo responsable, que es el Ministerio de Cultura. Lamentablemente, hasta el día de hoy, desde el año 2021 que Machu Picchu ha reabierto sus puertas a la ciudadanía, a los turistas nacionales y extranjeros, se está entregando la peor imagen de Machu Picchu al mundo, porque no existe voluntad política, no existe una mirada hacia Machu Picchu para ver y, detalladamente, darle solución", sostuvo.

"Nosotros, como autoridades, a través del equipo técnico de la municipalidad, del área específicamente de Turismo, hemos enviado muchísimas recomendaciones. Si bien es cierto, no está en nuestra administración, porque si estuviese en manos de la propia municipalidad o del propio Gobierno Regional del Cusco, estoy seguro de que habría grandes cambios", aseguró.

En ese sentido, el burgomaestre consideró que el problema de las largas colas que se generan para comprar entradas se debe a la falta de personal para atender las ventas.

"Estas colas se generan porque no tenemos el personal suficiente para poder cubrir estas mil entradas de manera dinámica, con rapidez y fluidez. Nosotros lo hemos indicado desde el año 2023, se debe implementar de dos a cinco ventanillas. Y con los 200 millones que genera Machu Picchu en promedio al año, con un 30 %, estoy seguro de que podríamos mejorar muchísimo", remarcó.

Insiste en vender entradas de manera presencial

Además, el alcalde consideró que vender entradas a la ciudadela inca solo de manera virtual no soluciona el problema pues, según dijo, hay turistas que "no planifican un viaje específicamente a Machu Picchu".

"No se trata solo de que los mil boletos, que están refrendados en una resolución ministerial, vayan al ámbito virtual. Esa no es la solución. ¿Por qué? Desde que Machu Picchu ha abierto las puertas al mundo, al Perú, se ha tenido siempre la venta presencial aquí en Machupicchu. Lamentablemente hay turistas, tanto nacionales [y] también extranjeros, [que] no planifican un viaje hacia el Perú, hacia el Cusco, y específicamente hacia Machu Picchu", alegó.

"Aun si estas mil entradas ingresaran a la virtualidad, tendríamos presencia de turistas, un promedio de entre 500, 600 y 700 aquí en Machupicchu-Pueblo, que obligadamente estaríamos nosotros atendiendo, por lo menos darles la oportunidad de que ingresen a Machu Picchu. Es por eso que esa solución […] no es, porque nosotros tenemos prácticamente más de 30 años aquí trabajando y la verdad que vamos a tener ese mismo problema", aseveró.

Consultado en que si no sería mejor que la venta de boletos se realice en la ciudad del Cusco, Latorre insistió en que "la venta presencial se ha realizado siempre" en Machupicchu-Pueblo, y que "lamentablemente, los turistas no están acostumbrados" a hacer la compra antes de tomar el tren a Machu Picchu.

"Lamentablemente, los turistas no están acostumbrados, te hablo de un gran porcentaje, a planificar este viaje porque no tienen una información correcta de la venta de boletos a Machu Picchu. Ahora, el único acceso no es el servicio de tren, tenemos un servicio que es por carro hasta hidroeléctrica, que es una experiencia para los turistas de Sudamérica y que, de repente, quieren ahorrarse el pasaje en tren, y lo hacen caminando hacia Machu Picchu", explicó.

"Tenemos la afluencia también de turistas que no planifican el viaje. Es por esa razón que nosotros estamos recomendando a Cultura, es voluntad política", resaltó.

Finalmente, el burgomaestre sostuvo que "es necesario incrementar las ventanillas de atención" y la "adquisición de las pantallas interactivas para que, modernizadamente, ya se haga la venta de los boletos".

"La atención, lamentablemente, hasta el día de hoy, en las oficinas de la [Dirección Desconcentrada de Cultura] solo es de 3 pm. a 10 pm., cuando le hemos indicado al ministro que debe ser de 7 am. a 1pm. y de 2 pm. a 7 pm. Pero, hasta el día de hoy, no existe esa voluntad", puntualizó.