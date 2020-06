Estas personas solicitaban el depósito de dinero por el envío del producto. | Fuente: RPP Noticias

Pese a que aún no se recupera de la muerte de su padre, Almendra Pacheco Gonzales pasa otro vía crucis, pues los datos de su progenitor fueron utilizados por una falsa empresa de venta de alcohol para estafar a algunos incautos. Estas personas solicitaban el depósito de dinero por el envío del producto.

Pacheco contó a RPP Noticias que una mujer de Huánuco, víctima de estos estafadores, se comunicó con ella por internet para corroborar si era cierto lo que la Policía le había dicho, cuando fue a poner una denuncia por estafa en contra de su fallecido padre.

“El policía le había dicho usted está intentando hacer una denuncia a un fallecido y no procede, entonces ella entró a internet y me ubicó a mí. Ella me dijo que si esto era cierto y le dije que sí, además le mostré la acta de defunción de mi papá”, expresó Almendra.

Pacheco indicó que estas estafas se habrían realizado también en Cusco y en otros departamentos del Perú. Por eso, publicó un video en Facebook, donde muestra el certificado de defunción de su padre y exhorta a las personas a no dejarse engañar.

El padre de Almendra, Jorge Roberto Pacheco Rozas, falleció en octubre del 2019, en el fatídico accidente de la empresa Palomino en Cusco.

Ella aún continúa con el proceso de asimilar su pérdida. "Justo cuando empiezo a asimilar un poco lo que pasó, sale esto y la verdad es un martirio grande", finalizó.