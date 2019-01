Leocadio Madera Guardanaula | Fuente: RPP

Leocadio Madera Guardanaula juramentó a las 00:00 horas del primer día de enero de 2019 al cargo como alcalde del distrito Yucai (Provincia cusqueña de Urubamba) con un mensaje muy peculiar. Aseguró que tiene un presupuesto “chihuan” para gobernar.

“He decidido juramentar a las 00 horas de hoy primero de enero del año 2019, porque no hay tiempo que perder. Desde el primer minuto vamos a trabajar por este distrito que tiene un presupuesto totalmente bajo, por no decir que tiene un presupuesto ‘chihuan’, no tenemos dinero”, comentó.

Detalla necesidades

Madera detalló que en su jurisdicción solo hay una escuela primaria de adobe con 90 años de antigüedad; un centro de salud abandonado y “ni qué decir del agua potable”. La autoridad edil y sus regidores, vistiendo ponchos típicos y la tradicional vara de mando, juramentaron al cargo.

“El Gobierno central desde hace 30 años atrás no ha invertido ni un sol en mejorar nuestro distrito, capital real del valle sagrado de los incas, muy a pesar de Yucai es uno de los distritos más atractivo del valle sagrado de los incas, sin embargo lo ex gobernantes se han olvidado, no tenemos colegio secundario con local adecuado”, lamentó.

Origen de la frase



La congresista de Fuerza Popular dijo a finales de octubre que los S/ 15,600 que recibe de sueldo como parlamentaria “no le alcanzan para el estilo de vida que lleva”.

"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", indicó la vicepresidenta del Legislativo a Exitosa.

Las expresiones de la exjugadora de la selección peruana de voleibol originaron que muchas personas refieran “estar Chihuán” cuando no tenían dinero e incluso la Tigresa del Oriente hizo una parodia al respecto, la cual no fue bien recibida por Chihuán.