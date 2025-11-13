Cusco: controlan brote de la bacteria 'Acinetobacter baumannii' en el hospital Antonio Lorena

El hospital Antonio Lorena de Cusco logró controlar un brote de la bacteria Acinetobacter baumannii, un microorganismo resistente a varios antibióticos y que puede causar infecciones graves en pacientes hospitalizados.

El médico Manuel Sotelo Barbarán, director del mencionado hospital, confirmó la información a RPP y añadió que fueron ocho pacientes, entre 35 y 50 años, los diagnosticados con la bacteria que provoca cuadros de neumonía.

Todos lograron superar la enfermedad tras recibir tratamiento especializado.

"[Fueron] un número de ocho pacientes. Se ha hecho un cerco epidemiológico y se ha identificado qué pacientes eran los que estaban contaminados. Y me complace informar que, gracias al trabajo que se ha realizado, se ha podido controlar este brote y es en este sentido que no hemos tenido ninguna pérdida de alguna paciente o persona que haya sido atendida", infrmó Manuel Sotelo a RPP.

El caso y panorama

De acuerdo con el director del establecimiento, el contagio se originó tras el ingreso de un paciente proveniente de una clínica privada, quien llevó la bacteria a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sotelo informó que el hospital adoptó medidas estrictas de bioseguridad, como el refuerzo en el uso de mascarillas, lavado constante de manos y control riguroso de acceso a las áreas críticas.

Asimismo, el director recordó que los pacientes internados en cuidados intensivos o intermedios son los más vulnerables a este tipo de infecciones intrahospitalarias.

Por ello, agregó que se mantiene la vigilancia permanente para evitar un nuevo brote y proteger la salud del personal y los pacientes del Hospital Antonio Lorena.