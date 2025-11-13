Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cusco: controlan brote de la bacteria 'Acinetobacter baumannii' en el hospital Antonio Lorena

Controlan brote de la bacteria Acinetobacter baumannii en el hospital Antonio Lorena
Controlan brote de la bacteria Acinetobacter baumannii en el hospital Antonio Lorena | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El hospital Antonio Lorena de Cusco controló el brote de una bacteria resistente, presente en ocho pacientes, que puede causar infecciones graves con neumonía, informó a RPP el médico Manuel Sotelo, director del mencionado hospital.

Actualidad
00:00 · 01:33

El hospital Antonio Lorena de Cusco logró controlar un brote de la bacteria Acinetobacter baumannii, un microorganismo resistente a varios antibióticos y que puede causar infecciones graves en pacientes hospitalizados. 

El médico Manuel Sotelo Barbarán, director del mencionado hospital, confirmó la información a RPP y añadió que fueron ocho pacientes, entre 35 y 50 años, los diagnosticados con la bacteria que provoca cuadros de neumonía.

Todos lograron superar la enfermedad tras recibir tratamiento especializado.

"[Fueron] un número de ocho pacientes. Se ha hecho un cerco epidemiológico y se ha identificado qué pacientes eran los que estaban contaminados. Y me complace informar que, gracias al trabajo que se ha realizado, se ha podido controlar este brote y es en este sentido que no hemos tenido ninguna pérdida de alguna paciente o persona que haya sido atendida", infrmó Manuel Sotelo a RPP.

El caso y panorama

De acuerdo con el director del establecimiento, el contagio se originó tras el ingreso de un paciente proveniente de una clínica privada, quien llevó la bacteria a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sotelo informó que el hospital adoptó medidas estrictas de bioseguridad, como el refuerzo en el uso de mascarillas, lavado constante de manos y control riguroso de acceso a las áreas críticas.

Asimismo, el director recordó que los pacientes internados en cuidados intensivos o intermedios son los más vulnerables a este tipo de infecciones intrahospitalarias.

Por ello, agregó que se mantiene la vigilancia permanente para evitar un nuevo brote y proteger la salud del personal y los pacientes del Hospital Antonio Lorena.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Acinetobacter baumannii Cusco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA