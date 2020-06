La obra debía concluirse en el 2014, pero fue paralizada por denuncias de corrupción e irregularidades con la empresa constructora. | Fuente: RPP Noticias

Se hará realidad. Este jueves 25 de junio se concretará la firma del contrato con el gobierno francés para culminar el Hospital Antonio Lorena del Cusco, así lo confirmó el gobernador regional, Jean Paul Benavente, tras sostener un dialogo con el embajador de Francia y representantes del Ministerio de Salud.

Benavente anunció que este miércoles 24 de junio, en el día del Inti Raymi, una delegación del Gobierno Regional de Cusco viajará a Lima para estar presente durante la firma del contrato con el gobierno de Francia.

Además, manifestó a RPP Noticias que conversó con el embajador de Francia y con el equipo del Ministerio de Salud que están trabajando en el proyecto y, en ambos casos, le manifestaron que el cierre del contrato se daría entre el jueves y viernes.

“Si esta semana se firma, el jueves o viernes, tal como he quedado con el presidente de la República. A partir de ello, las fechas y los cronogramas terminan siendo mucho más precisos. Antes de que acabe el 2021 tendríamos nuestro Hospital Antonio Lorena, mientras no se firme, no sabemos ni cuando inicia la obra, ni que va a pasar”, dijo el gobernador regional de Cusco.

Asimismo, Benavente recordó que antes de la pandemia, por la COVID-19, el gobierno de Francia había programado culminar, implementar y poner en funcionamiento el Hospital Antonio Lorena en 18 meses, el cual se podría cumplir, considerando que, según el cronograma, el inicio de esta obra será en julio de este año.

Por otro lado, este hospital se comenzó a construir el 2013 y la obra debía concluirse en el 2014, pero fue paralizada por denuncias de corrupción e irregularidades con la empresa constructora.