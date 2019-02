Cusco | Gobierno regional busca sancionar a empresas que despidan a peruanos para contratar extranjeros

Según el director regional de Trabajo de Cusco, buscan que se debata la priorización de la mano de obra local. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemy Mamani

El gobierno regional del Cusco presentó un proyecto de ordenanza regional que busca en las 13 provincias sancionar a aquellos empresarios que despidan a trabajadores de nacionalidad peruana para contratar a extranjeros.

En declaraciones a RPP Noticias, el director regional de Trabajo de Cusco, Ali León Charca manifestó que desde el consejo regional se busca que se debata la priorización de la mano de obra local. Y que se deje de lado la práctica de los malos empresarios "que se aprecia en los últimos meses".

"Están despidiendo peruanos para que con el mismo presupuesto de sus empresas contraten a dos o tres extranjeros [...] porque esa mano de obra no solo no tiene sobrecosto, sino que son personas que no tributan en el Perú, con lo cual estamos atentando contra nuestra propia economía", declaró.

Según indicó, con esta ordenanza buscan que el despido de personal nacional sea una falta laboral grave la que comete el empleador. "Hemos presentado una iniciativa al consejo regional, eso se va a debatir en la comisión de trabajo y luego en el pleno del consejo regional. Si se convierte en ordenanza lo difundiremos a nivel nacional", refirió.

León Charca sabe que este tipo de ordenanzas puede generar polémica, pero está dispuesto a que esto sea debatido.

Respecto a las sanciones, indicó que de acuerdo al tarifario que administra Sunafil, buscan establecer multas que oscilan entre los 20 mil o 30 mil llegando a los 700 mil dependiendo la gravedad de la falta.