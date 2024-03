Cusco: madre pide ayuda para atender a su menor hija que padece de leishmaniasis cutánea

Desde la ciudad de Quillabamba, en la provincia cusqueña de La Convención, María Obando Catalán pide a las autoridades de salud atender el caso de su hija Neyla, una niña de 6 años que padece de leishmaniasis cutánea (conocida también como uta), tras ser picada por un mosquito.

La leishmaniasis es causada por 20 o más especies de protozoos del género Leishmania y se transmiten a los animales y humanos. El parásito se transmite a través de la picadura de los insectos flebótomos hembras de la subfamilia Phlebotominae, conocidos popularmente como "chiclera, asa branca, palomilla, mosquito palha, y torito", entre otros.

En La Rotativa del Aire-Edición Mediodía, la angustiada madre detalló que su hija fue infectada el 8 de diciembre del 2023 y desde esa fecha no recibe atención médica, porque el centro de salud de Santa Ana no cuenta con los medicamentos adecuados.

La familia de Neyla dejó Quillabamba para ir a la ciudad del Cusco y ver si encontraban las ampollas en la Ciudad Imperial, pero el resultado fue el mismo: tampoco había medicinas.

La pequeña Neyla requiere dosis de las ampollas de estibogluconato, un medicamento de aplicación endovenosa para el tratamiento de pacientes afectados de leishmaniasis.

Como llevas tres meses sin recibir medicación, a la niña le han brotado úlceras cutáneas en la cabeza; y su madre, al no tener asesoría médica, le aplica cremas para aplacar -sin éxito- el dolor.

“No hay medicamentos hasta el momento para la niña y le han brotado ampollas en su cabeza. Le echamos algunas cremitas para aliviar, pero no está medicada. Mi gran preocupación como es que se debe tratar y, de repente, nos puedan apoyar en algo”, apuntó.

Brotes en Quillabamba

De acuerdo con el relato de Obando Catalán, en Quillabamba hay al menos 90 personas, entre ellos niños, que padecen de leishmaniasis cutánea.

“Hay bastante por toda la ciudad, pero que no comunican. Los niños presentan la misma situación, no duermen y tienen complicaciones. Uno ya no sabe qué jabón echarles porque sus cuerpos son susceptibles. Quisiera que tomen atención”, informó.

Finalmente, la madre de familia reiteró el pedido de ayuda al alcalde distrital, el Gobierno Regional, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.

¿Cuántos tipos de leishmaniasis existen?

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito infectado y existen distintas formas de manifestarse; las más comunes son la cutánea y la visceral.

El tipo cutáneo causa llagas en la piel, mientras que el tipo visceral afecta los órganos internos, como el bazo, hígado y médula ósea. Los síntomas son: fiebre, pérdida de peso y aumento de tamaño del hígado y bazo.

Para evitar la leishmaniasis se recomienda protegerse la piel desde el anochecer hasta el amanecer, usar pantalones y camisas de manga larga en campo, uso de mosquiteros y repelente.