Cusco Cusco: madres de familia denunciaron que no tienen agua potable desde hace tres meses

Madres de familia denunciaron que no cuentan con agua potable desde hace tres meses en el distrito de Poroy, en la provincia de Cusco. Esta situación les impide preparar los alimentos de Qali Warma y que sus hijos se enfermen.

Son más de 120 niños de la Institución Educativa Inicial Cruz Verde, del distrito de Poroy, en la provincia de Cusco, los que están siendo afectados por la falta de agua potable en esta región del sur del país.

Las madres de familia, quienes realizaron una movilización de protesta este viernes, señalaron que sus hijos tampoco puedan utilizar los servicios higiénicos ni lavarse las manos. Asimismo, advirtieron que los niños están expuestos a enfermarse por la falta de agua potable.

En conversación con RPP, Luz Layme Mejía manifestó su malestar por la falta de este servicio básico en la zona. Ante la escasez de agua, las madres han tenido que usar pañitos y adecuarse a la crítica situación.

“Nosotros necesitamos agua. No tenemos agua, por eso no se puede preparar los alimentos de Qali Warma. Nuestros niños se enferman, no vienen a las clases. Ahora tenemos que comprar pañitos”, dijo la madre de familia afectada por esta situación.

Exigen agua a las autoridades

Las madres de familia pidieron a la alcaldesa del distrito de Poroy que atiendan su situación y les den agua potable lo antes posible. “Pedimos por favor a la señora alcaldesa que nos traiga agua. No importa si es en cisternas”, denunció la pobladora de Poroy a RPP.

Ante la urgencia, los pobladores han tenido que usar agua contaminada de un manante. “No es consumible. Está sucia el agua”, indicó.