En el noveno día del paro macroregional, manifestantes ingresaron al campamento de la compañía minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, región Cusco, y quemaron una camioneta y una minivan, confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Mientras que otro grupo de manifestantes se moviliza en diferentes vías de la provincia de Espinar con pancartas evitando el paso de vehículos por el denominado corredor minero del sur.

No es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en la provincia de Espinar, ubicada aproximadamente a 5 horas de la ciudad del Cusco.



Durante las protestas de diciembre de 2022, se reportó el incendio del local de la municipalidad y un garage de vehículos de empresas mineras en Espinar, por parte de manifestantes en la ciudad de Yauri.

"Actos repudiables y delincuenciales"

La Compañía Minera Antapaccay confirmó el ingreso por la fuerza de un "grupo de vándalos" a sus instalaciones que quemaron dos unidades vehiculares y atacaron la zona del campamento donde descansan los trabajadores.

Las cámaras de seguridad de la compañía minera Antapaccay registraron el momento exacto del ingreso de vándalos a sus instalaciones. | Fuente: RPP

A través de un comunicado, la empresa precisó que inmediatamente puso en marcha las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores quienes han sido puestos a buen recaudo

"Nuestra empresa es respetuosa del derecho a la protesta, sin embargo, de ninguna manera comparte estos actos repudiables y delincuenciales que ponen en riesgo la integridad de nuestros trabajadores y de la población civil en general", afirmó.

La minera Antapaccay precisó que inmediatamente puso en marcha las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores ante el ingreso de "vándalos". | Fuente: RPP

Ademas, la compañía minera Antapaccay demandó públicamente respeto a la integridad de sus trabajadores e invocó al Poder Ejecutivo, a las autoridades de Espinar y a la población de la provincia a "privilegiar el diálogo" para encontrar soluciones viables a la situación que está atravesando el país.

La minera Antapaccay indicó que ninguna manera comparte estos actos repudiables y delincuenciales que ponen en riesgo la integridad de sus trabajadores. | Fuente: RPP

