VMT: detienen a dos presuntos extorsionadores que amenazaban a transportistas, bodegueros y colegios

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Durante la intervención, los agentes de la Policía incautaron dos armas de fuego, explosivos, una importante cantidad de droga y varios teléfonos celulares.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. | Fuente: PNP

La Policía Nacional logró la captura en Villa María del Triunfo (VMT) de dos presuntos extorsionadores que atentaban contra empresas de Lima Sur y otras zonas de la capital.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego, explosivos, una importante cantidad de droga y varios teléfonos celulares.

También se encontró una bandera con el emblema de la autodenominada 'Generación Z'. Según información policial, los detenidos sembraban miedo y zozobra entre transportistas, bodegueros y colegios, los que representaban sus principales objetivos.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, ofreció mayores detalles al respecto.

"(Hay algunos) rubros fundamentales: uno, transportistas, empresas de transportes; en el segundo rubro tenemos colegios. Y en los teléfonos celulares de cada uno de los integrantes están las evidencias, donde se acercan a los colegios y realizan estas actividades extorsivas", manifestó.

Detenidos contaban con antecedentes policiales

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel Zamora Huanca, de 31 años, y Juan Jesús Lara Quispe, de 23. Ambos presentan antecedentes policiales y procesos judiciales en curso.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Villa María del Triunfo Extorsionadores Inseguridad ciudadana VMT

