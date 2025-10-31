VMT: detienen a dos presuntos extorsionadores que amenazaban a transportistas, bodegueros y colegios

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. | Fuente: PNP

La Policía Nacional logró la captura en Villa María del Triunfo (VMT) de dos presuntos extorsionadores que atentaban contra empresas de Lima Sur y otras zonas de la capital.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego, explosivos, una importante cantidad de droga y varios teléfonos celulares.

También se encontró una bandera con el emblema de la autodenominada 'Generación Z'. Según información policial, los detenidos sembraban miedo y zozobra entre transportistas, bodegueros y colegios, los que representaban sus principales objetivos.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, ofreció mayores detalles al respecto.

"(Hay algunos) rubros fundamentales: uno, transportistas, empresas de transportes; en el segundo rubro tenemos colegios. Y en los teléfonos celulares de cada uno de los integrantes están las evidencias, donde se acercan a los colegios y realizan estas actividades extorsivas", manifestó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Detenidos contaban con antecedentes policiales

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel Zamora Huanca, de 31 años, y Juan Jesús Lara Quispe, de 23. Ambos presentan antecedentes policiales y procesos judiciales en curso.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.