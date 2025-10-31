Familiares de joven surfista desaparecido en playa de Cañete piden que siga la búsqueda del cuerpo | Fuente: RPP

Los familiares del surfista Carlos Lupuche Carrera (22) piden a las autoridades acelerar las diligencias para esclarecer su desaparición, a casi un mes de haber sido visto por última vez en la playa León Dormido, en la provincia limeña de Cañete.

Según contaron a RPP, el joven acudió al citado balneario el 5 de octubre junto con siete amigos y, de acuerdo con su versión, desapareció tras ingresar al mar, cuando intentó recuperar una pelota que había caído al agua, mientras jugaban fútbol.

Sin embargo, sus parientes denuncian que no todos los acompañantes se presentaron, hasta el momento, a declarar.

"De momento, no hay una respuesta ni por las investigaciones de Depincri ni por los amigos que han estado, porque no se han presentado todos a declarar. [Queremos] saber qué pasó con él, si realmente se ahogó, si realmente pasó lo que ellos han dicho. Porque es un chico, muy difícil que se ha podido ahogar, porque era surfista", declaró una familiar.

La familia de Carlos Lupuche se comunicó con el Rotafono pidiendo apoyo para intensificar la búsqueda del joven y hacen un pedido para que equipos especializados de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra realicen las labores en el mar y puedan recuperar el cuerpo.

Pese a no tener noticias sobre el caso -y casi un mes de su desaparición-, la familia no pierde las esperanzas de aún de encontrarlo con vida.