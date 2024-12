Cusco: operadores de turismo denuncian problemas en el sistema para reservar boletos a Machu Picchu [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP llegó hasta la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ubicada en la en el centro histórico de la ciudad imperial, porque operadores de turismo y turistas han denunciado problemas en la plataforma Tuboleto.cultura.pe para poder pagar boletos a Machu Picchu.

Se dio a conocer que la plataforma fue habilitada hoy, jueves 19 de diciembre, para que las personas puedan hacer este trámite y de esta forma garantizar su visita del 1 al 5 de enero del 2025.

Elizabeth Chayo, una operadora de turismo, contó a RPP que esta falla en la plataforma del Ministerio de Cultura los afecta porque no pueden hacer el trámite y de esta manera garantizar el ingreso de los turistas a Machu Picchu.

“Yo soy representante únicamente de una agencia. Son varios los representantes que representan a muchos pasajeros que han hecho su reserva y no pueden realizar el pago. Muchos hemos hecho nuestra reserva, pero no hemos logrado pagar porque el propio sistema del Ministerio de Cultura no funciona”, afirmó.

“Ellos mismos han intentado por sus máquinas hacer sus reservas y tampoco lo han logrado. ¿De qué estamos hablando? Se supone que tenían que habilitar esa venta y compra de los boletos, sin embargo, hoy ellos han hecho la prueba dos veces creando un desorden. Algunas han logrado comprar y otras no”, agregó.

Empresas de turismo afectadas

Elizabeth Chayo afirmó que representantes de varias empresas de turismo estuvieron esperando desde las 6 de la mañana para que se habilite la compra de boletos, pero esto no ocurrió. Asimismo, señaló que estas situaciones afectan la imagen del país.

“A esta esta del tiempo ellos no cuentan con el sistema para podernos garantizar el ingreso de muchos pasajeros. Viendo así que Cusco, en este caso Machu Picchu, se ha visto de mala manera el turista extranjero. A nosotros nos afecta mucho. ¿Qué respuesta vamos a dar? No es la primera vez que presentan problemas en el sistema que alberga este trámite”, apuntó.

Ministerio de Cultura se pronuncia

El Ministerio de Cultura ha emitido un comunicado en el que informan que vienen trabajando para que la plataforma virtual Tuboleto.cultura.pe se encuentre operativa y que en las próximas horas estarán a disposición las entradas para visitar la ciudad inca de Machu Picchu en 2025.

También lamentaron los inconvenientes que se han generado por la falla en la plataforma Tuboleto.cultura.pe, la cual aparece con el mensaje “en mantenimiento”.