“Queríamos venir sí o sí”: pareja de recién casados no dejó que paro arruine sus planes y decidió ir por vía alterna a Machu Picchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una pareja de recién casados -que deseaba pasar su luna de miel en Machu Picchu- decidió llegar a la ciudadela inca caminando por la vía alterna del sector de Hidroeléctrica, debido a la suspensión de los trenes entre Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo.

Se trata de Claudia y José, quienes se casaron la semana pasada y habían planeado pasar su primera semana como esposos en Cusco, junto con un grupo de amigos de diversas nacionalidades.

En declaraciones a RPP, la pareja indicó que el anuncio de la huelga los tomó por sorpresa, pero ello no iba a impedir que cumplieran el propósito de conocer la maravilla del mundo.

“Queríamos venir sí o sí a Machu Picchu, porque es una maravilla del mundo. Nos sorprendió que hubo la huelga, que se cortaron los caminos del tren, pero ayer tomamos la decisión de sí o sí venir como sea”, dijo Claudia.

“Una luna de miel un poco accidentada, quizás por todo esto que está pasando, pero al final nos arriesgamos y vamos ahora a ver cómo va es la primera vez que hacemos este tipo de camino”, añadió José.

Protesta

El pasado domingo, 14 de septiembre, vecinos de la localidad de Machupicchu Pueblo, en Cusco, iniciaron un paro indefinido para exigir a PerúRail el traslado de 18 buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy al santuario, pues la concesión de la empresa Consettur para subir a la maravilla ya terminó.

Ese mismo día, PerúRail denunció que desconocidos sabotearon la plataforma de tren donde serían trasladados dos buses de la nueva empresa, cortando los frenos de aire y cadenas de seguridad.

Además, se registraron manifestaciones en la ruta ferroviaria, lo que obligó a Ferrocarril Trasandino a suspender temporalmente sus operaciones para resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Esta situación produjo que miles de turistas queden varados y, en declaraciones a RPP, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, indicó en vísperas que se logró trasladar a 1 400. Horas después se dio una reunión en el Ejecutivo con autoridades cusqueñas y se decidió que se convocará a ambas empresas para resolver el tema de la concesión.