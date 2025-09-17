Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

“Queríamos venir sí o sí”: pareja de recién casados no dejó que paro arruine sus planes y decidió ir por vía alterna a Machu Picchu

La pareja irá junto a su grupo de amigos por la vía Hidroeléctrica.
La pareja irá junto a su grupo de amigos por la vía Hidroeléctrica. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Claudia y José se casaron la semana pasada y habían planeado pasar su primera semana como esposos en Cusco, pero los sorprendió la protesta. Lejos de desanimarse, la pareja tomó la oportunidad para hacer un recorrido a pie por la vía alterna hacia la maravilla del mundo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una pareja de recién casados -que deseaba pasar su luna de miel en Machu Picchu- decidió llegar a la ciudadela inca caminando por la vía alterna del sector de Hidroeléctrica, debido a la suspensión de los trenes entre Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo.

Se trata de Claudia y José, quienes se casaron la semana pasada y habían planeado pasar su primera semana como esposos en Cusco, junto con un grupo de amigos de diversas nacionalidades.

En declaraciones a RPP, la pareja indicó que el anuncio de la huelga los tomó por sorpresa, pero ello no iba a impedir que cumplieran el propósito de conocer la maravilla del mundo.

“Queríamos venir sí o sí a Machu Picchu, porque es una maravilla del mundo. Nos sorprendió que hubo la huelga, que se cortaron los caminos del tren, pero ayer tomamos la decisión de sí o sí venir como sea”, dijo Claudia.

“Una luna de miel un poco accidentada, quizás por todo esto que está pasando, pero al final nos arriesgamos y vamos ahora a ver cómo va es la primera vez que hacemos este tipo de camino”, añadió José.

Protesta

El pasado domingo, 14 de septiembre, vecinos de la localidad de Machupicchu Pueblo, en Cusco, iniciaron un paro indefinido para exigir a PerúRail el traslado de 18 buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy al santuario, pues la concesión de la empresa Consettur para subir a la maravilla ya terminó.

Ese mismo día, PerúRail denunció que desconocidos sabotearon la plataforma de tren donde serían trasladados dos buses de la nueva empresa, cortando los frenos de aire y cadenas de seguridad.

Además, se registraron manifestaciones en la ruta ferroviaria, lo que obligó a Ferrocarril Trasandino a suspender temporalmente sus operaciones para resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Esta situación produjo que miles de turistas queden varados y, en declaraciones a RPP, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, indicó en vísperas que se logró trasladar a 1 400. Horas después se dio una reunión en el Ejecutivo con autoridades cusqueñas y se decidió que se convocará a ambas empresas para resolver el tema de la concesión.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Machupicchu Cusco Machu Picchu

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA