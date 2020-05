Acusan de falta de interés al director del hospital, para proteger a los trabajadores. | Fuente: RPP/Cusco | Fotógrafo: Gabriel Vela

Personal de salud del Hospital Regional del Cusco realizó un plantón frente al local de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), para exigir la renuncia del director de este centro hospitalario, Félix Hidalgo.

Lo acusan de no evitar que 65 trabajadores entre enfermeras y médicos se contagien con la COVID-19 durante sus jornadas de trabajo.

También piden implementos de bioseguridad, denunciaron que la jefa de Epidemiología, Marina Ochoa, ordenó requisar las mascarillas N95 que el personal se compró, para no estar desprotegidos.

"¿Cómo vamos a cuidar a los pacientes si no tenemos protección? Tenemos familia, tenemos que cuidarnos, pero, a nuestro director no le interesa. Se lava las manos diciendo que el personal se contagió en las calles o porque no saben lavarse las manos", denunció una enfermera.