Japones de 26 años fue el primer turista en visitar Machu Picchu al concluir la cuarentena por la COVID-19. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

El japonés, Jesse Katayama (26) dejó la ciudad inca de Machu Picchu, tierra que lo albergó por 7 meses, tiempo que duró la cuarentena por la COVID-19 en el Perú.

Con una mochila en la espalda, Katayama abordó el tren a la ciudad de Ollantaytambo, ubicado a una hora y media. Fue un viaje distinto al de antes de la pandemia, pues ahora solo unos cuantos viajeros, la mayoría pobladores de la zona, acompañaron su recorrido.

El extranjero de 26 años, que recorre el mundo de hace 3, habló en exclusiva con RPP Noticias y contó sus experiencias durante los 7 meses de convivencia con la gente de Machu Picchu y la larga espera para conocer la maravilla munidal.

La traductora Marisol Delgado, nos ayudó a comunicarnos ya que Jesse solo habla japonés y un poco de inglés.

¿Por qué decidiste quedarte y esperar 7 meses para conocer Machu Picchu?

Me quedé 7 meses por la hospitalidad de la gente, no sentí temor en ningún momento, además sabía que debía cumplir lo que me propuse. Mi viaje inició hace 3 años, fui a muchos países, antes estuve en Bolivia, tampoco tenía una fecha fija para llegar a Cusco.

¿Qué sentiste cuando entraste a Machu Picchu luego de varios meses de espera?

Son 2 sentimientos que no puedo explicar pero que se quedarán para siempre en mi corazón. Aparte de ser un centro arqueológico importante, y de la energía que existe, aparte de eso agradezco el apoyo de toda la ciudad de Machu Picchu quienes han pedido a todas las autoridades que nos den las facilidades (para ingresar).

¿Qué comida peruana te gustó comer?

Me gustó comer el ceviche y el chicharrón de chancho. El Machu Picchu compraba los productos y nos cocinamos en el hotel donde me hospedaba, tenía un amigo que es chef y él cocinaba para nosotros.

¿Desde cuándo querías conocer Machu Picchu?

Desde pequeño sabía que existía Machu Picchu, en las escuelas de Japón hay cursos de historia que enseñan sobre eso.

¿Cuáles son tus planes ahora?

Estaré en Cusco, aproximadamente, una semana de acuerdo a lo que dure el trámite de los billetes de avión voy para Lima y luego a mi país.

¿Te gustaría conocer otro atractivo turístico de Cusco?

Ya que estoy aquí quiero aprender más cosas que hay en la ciudad.

¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de Perú?

Lo mejor que me llevo de Perú es que gracias a toda su gente pude conocer Machu Picchu.

¿Volverás a Machu Picchu?

Fueron 7 meses, hice muchos amigos, deseo volver en algún momento.

¿Dejaste alguna novia?

No (se sonroja)

¿Qué sentiste al ser nombrado embajador de Machu Picchu en el mundo?

Todavía no lo creo (risas)...es demasiado no lo puedo creer.

Me voy agradeciendo a todo el Perú porque gracias a ellos he cumplido mi sueño de conocer Machu Picchu, de regreso a mi país haré todo lo que pueda para promocionar Machu Picchu.