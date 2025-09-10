¿Cusco como sede de Perú para próximas Eliminatorias? Lo que se sabe de la posible nueva 'casa de la bicolor'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fracaso bicolor. Perú no jugará en el Mundial 2026 al quedar en el penúltimo puesto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a la próxima Copa del Mundo.

A lo largo de las últimas Eliminatorias, la Selección Peruana ha jugado todos sus partidos en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, en donde solo sacó un par de victorias y cuatro empates. Además, como alternativa se tuvo el Monumental, en donde juega Universitario de Deportes sus partidos de la Liga1.

Ahora, en relación a la casa de la blanquirroja, ¿hay la chance que Perú juegue en el Cusco, en el Garcilaso de la Vega a casi 3 500 metros de altura, para lo que serán las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030?

Perú y Cusco de cara a las nuevas Eliminatorias

RPP pudo conocer que -de momento- en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no barajan salir de la capital de cara al próximo proceso eliminatorio.

Esto se debe que aún no hay un nuevo comando técnico luego de la salida de Óscar Ibáñez, quien dirigió su último cotejo al mando de la bicolor en la caída 0-1 contra Paraguay. Tampoco no se ha hablado con los jugadores.

Sin embargo, esto no significa que Cusco esté descartado para ser sede de las Eliminatorias Sudamericanas para Perú. Todo se verá en el mediano plazo en la FPF.

De otro lado, el entrenador Ibáñez tuvo uso de la palabra en conferencia de prensa por lo que fue la caída frente a la albirroja en condición de local.

"A nosotros nos tocó un momento complicado, sabíamos que podía pasar esto. La idea era terminar ganando. Este es un proceso, hay que tener paciencia con los más jóvenes, con los que recién empiezan a estar en la selección. Tienen que demostrar que son jugadores elegibles", dijo el DT.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador 1-0 Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

► Venezuela 3-6 Colombia

Estadio Municipal (Maturín)

► Perú 0-1 Paraguay

Estadio Nacional (Lima)