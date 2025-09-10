Últimas Noticias
¿Cusco como sede de Perú para próximas Eliminatorias? Lo que se sabe de la posible nueva 'casa de la bicolor'

En Cusco juegan Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso en la Liga1.
En Cusco juegan Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso en la Liga1. | Fuente: Gobierno del Perú
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer en relación a si hay chances que el Garcilaso de la Vega, en Cusco, tenga partidos de Perú hacia las Eliminatorias 2030.

Fracaso bicolor. Perú no jugará en el Mundial 2026 al quedar en el penúltimo puesto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a la próxima Copa del Mundo.

A lo largo de las últimas Eliminatorias, la Selección Peruana ha jugado todos sus partidos en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, en donde solo sacó un par de victorias y cuatro empates. Además, como alternativa se tuvo el Monumental, en donde juega Universitario de Deportes sus partidos de la Liga1.

Ahora, en relación a la casa de la blanquirroja, ¿hay la chance que Perú juegue en el Cusco, en el Garcilaso de la Vega a casi 3 500 metros de altura, para lo que serán las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030?

Perú y Cusco de cara a las nuevas Eliminatorias

RPP pudo conocer que -de momento- en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no barajan salir de la capital de cara al próximo proceso eliminatorio.

Esto se debe que aún no hay un nuevo comando técnico luego de la salida de Óscar Ibáñez, quien dirigió su último cotejo al mando de la bicolor en la caída 0-1 contra Paraguay. Tampoco no se ha hablado con los jugadores.

Sin embargo, esto no significa que Cusco esté descartado para ser sede de las Eliminatorias Sudamericanas para Perú. Todo se verá en el mediano plazo en la FPF.

De otro lado, el entrenador Ibáñez tuvo uso de la palabra en conferencia de prensa por lo que fue la caída frente a la albirroja en condición de local.

"A nosotros nos tocó un momento complicado, sabíamos que podía pasar esto. La idea era terminar ganando. Este es un proceso, hay que tener paciencia con los más jóvenes, con los que recién empiezan a estar en la selección. Tienen que demostrar que son jugadores elegibles", dijo el DT.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador 1-0 Argentina

  • Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

  • Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

  • Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

 Venezuela 3-6 Colombia

  • Estadio Municipal (Maturín)

 Perú 0-1 Paraguay

  • Estadio Nacional (Lima)

