Machu Picchu cumple 17 años de ser declarada maravilla del mundo [INFORME]

Por Jorddy Quispe

Machu Picchu, la impresionante ciudad de piedra construida por orden del inca Pachacútec, cumple 17 años como “maravilla del mundo moderno”, una designación que llenó de orgullo al Perú en aquella ceremonia realizada en Portugal en el año 2007 y transmitida a todo el país.

Desde aquella distinción, lo único que detuvo el turismo creciente en Machu Picchu fue la pandemia de la COVID-19. Pero luego, el sitio enclavado ubicado en la provincia de Urubamba, Cusco, reabrió progresivamente desde el 2021 con frecuentes cambios de aforo. Si en un momento se llegaba a recibir tres mil visitantes, hoy se permite el ingreso de 5 600 al día en temporada alta, la cual comprende del 1 de junio al 15 de octubre; y del 30 al 31 de diciembre. Saul Caipani, gerente regional de Turismo de Cusco, habla del buen momento que vive el atractivo.

"Nuestro Machu Picchu ha podido incorporarse para dar mucha economía a todo nuestro país y yo, podría decirlo, hasta de Sudamérica. Con el tema del 'aforo dinámico' que se ha podido acceder este último año, con los 5600 pasajeros por día, más los 500 que vienen por el camino Inca, haciendo un total casi de 6 100, se ve una buena crecida", dijo.

Machu Picchu celebra, además, que fue elegida por séptima vez como principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2024. Desde junio rige un nuevo protocolo para la gestión de visitas a la llaqta que habilita tres circuitos. Según Tania Chumbislla, operadora turística, el circuito 2 es el más demandado.

"Te permite tener la foto clásica que tú puedas encontrar en el Internet y también visitar a los templos más importantes que tienen, en este caso, Machu Picchu. Obviamente hay otros circuitos como el circuito 1, uno que te permite visitar a una montaña o subir a una montaña, que te permite también tener una vista más panorámica, más bonita; pero para también va a depender mucho de lo que quiere el pasajero", señaló.

Voces de turistas

En las calles de Cusco, los turistas muestran su emoción por conocer a una maravilla mundial. Guadalupe, de México, llegó al Perú a conocer Machu Picchu.

"Ah, pues mira, la verdad, es grandioso, se ve impresionante. Entonces espero llevarme, ya estando ahí, la misma impresión de verla, así, grandísima la zona arqueológica. Y como dice mi compañera, bien verde y todo... No, no... O sea, ya quiero, la verdad, ya quiero estar ahí"

Pero los peruanos no se quedan atrás. Gino Matos cuenta que siempre esperó conocer la ciudadela inca: "Tantos años que yo vivo aquí y no había visitado antes justamente por lo económico. Uno ahorra para poder visitar, ¿verdad? Y me pareció excelente desde que llegué, desde el avión. Desde arriba se ve todo bien bonito e ir a Machu Picchu fue una experiencia inolvidable, yo creo que me lo voy a llevar siempre aquí y aquí, ¿no?", expresó.

"¡Súper lindo! Y la verdad que me ha arrepiento años, que soy peruana, no he podido conocer nuestro Perú, ¿no? ¡Súper lindo! ¡Excelente, todo! Recomendaría a todos que ven a conocer Machu Picchu, que vengan a conocer Cusco", resaltó Susan Infante, peruana, de Lima, quedó admirada y orgullosa.

Si bien la afluencia a Machu Picchu aún está un 60.8% por debajo de las cifras obtenidas en 2019, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, las expectativas son buenas para seguir recuperando los números pre pandemia. Mientras tanto, a celebrar que en el Perú tenemos a una maravilla del mundo.