Turistas nacionales y extranjeros, así como ciudadanos locales, bloquearon este miércoles la puerta principal de la municipalidad de Machu Picchu, a modo de protesta debido a la falta de boletos para visitar la ciudadela inca a pocas horas de celebrar las Fiestas Patrias.

RPP Noticias pudo conocer que los manifestantes han impedido a los trabajadores municipales salir de la sede debido a la molestia que viven los visitantes que hacen colas durante días para conseguir las entradas, pero sin éxito. Por ello,

David Moreno, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, exhortó a la Dirección de Cultura del Cusco a tomar rápidas acciones o de lo contrario continuarán con el bloqueo de la puerta municipal hasta conseguir una solución.

"El pueblo ha tenido que salir a las calles hoy porque hemos visto el abuso de estos tres días. Mil quinientos turistas están varados haciendo cola para conseguir un espacio para ingresar a Machu Picchu. No podemos permitir que adultos mayores, niños, estén durmiendo en la intemperie. Por eso responsabilizamos a la viceministra de Cultura. El gobierno regional y la municipalidad de Machu Picchu, el ministro de Turismo y del Ambiente están de acuerdo en que se de facilidades para comprar sus boletos, pero la viceministra no ha dado luz verde", expresó Moreno.

El dirigente manifestó que mañana podrían tomar medidas más radicales si las autoridades continúan sin dar una solución al respecto.

Boletos volverán a venderse a partir del 19 de agosto

El Ministerio de Cultura invocó a turistas que no se dejen sorprender por falsos vendedores que ofrezcan entradas a monumento arqueológico. Por ello, anunció que habrá una nueva venta de boletos a partir del 19 de agosto.

“Debemos informar que las entradas a la Llaqta están totalmente agotadas hasta el 19 de agosto del presente año y no se están vendiendo, ni en Machu Picchu, ni en ninguno de los canales oficiales”, informó el ministerio en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Operadores turísticos "engañan" al ofrecer boletos de ingreso

La Directora de Cultura Cusco responsabilizó este miércoles a las agencias turísticas de originar el caos en la ciudad, pues asegura que son operadores turísticos quienes incentivan a los visitantes a emprender el viaje a Machu Picchu, a pesar de no tener los boletos de ingreso a la maravilla mundial.

“Esas agencias están trayendo a diestra y a siniestra (a los turistas), les cobran, los dejan ahí (en la boletería) y les piden decir que no vienen con agencia para que les vendan. Eso no es dable, la DDCC se está viendo afectada, se está viendo afectado el Cusco, porque están dando a entender que no estamos atendiendo correctamente a los turistas”, explicó.