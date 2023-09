'Nuestra Tierra': cientos de fieles participan en la festividad del Señor de Huanca en Cusco

Una multitud de fieles de diferentes pueblos le rinde culto durante la peregrinación hacia el santuario del Señor de Huanca, lugar sagrado que se localiza en las faldas de la montaña Pachatusan, en el distrito de San Salvador.

La festividad en honor al Señor de Huanca, declarada en 2014 Patrimonio Cultural de la Nación, es una de las manifestaciones religiosas más importantes de la región Cusco.

Este jueves una multitud de fieles de diferentes pueblos y ciudades del país le rindió culto durante la peregrinación hacia su santuario, lugar sagrado que se localiza en las faldas de la montaña Pachatusan, en el distrito de San Salvador, provincia cusqueña de Calca.



En la peregrinación que se realizó recorriendo varias comunidades campesinas —y que tardó varias horas—, los creyentes pidieron bienestar y salud para sus familias y otros seres queridos.



Una devota —que reside en Lima— dijo que trajo al santuario del Señor de Huanca velas de sus familiares y amistades “para poder hacer la oración en la noche”. “Hacemos vigilia en el campamento”, contó Cori Rodríguez a RPP.

Por su parte, otra creyente de 60 años explicó por qué participa en esta actividad religiosa: "Con el Señor de Huanca yo he educado a mis hijos, he hecho mi casa de cuatro pisos y me ha dado un carrito".

RPP pudo corroborar que en el patio central del santuario se ofician las misas debido a la gran cantidad de personas que han llegado.