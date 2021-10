Enfrentamiento de manifestantes y transportistas en el puente Inambari. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

Una enfermera perdió la visión del ojo derecho, luego de que le cayera una piedra durante los enfrentamientos registrados en el valle de San Gabán, en Puno, donde cocaleros acatan un paro indefinido.



Se trata de María del Pilar Poblete Palomino, de 35 años, quien fue evacuada de urgencia al hospital Regional de Cusco, donde los médicos solo constataron el irreparable daño.



La joven, enfermera de profesión, viajó de Cusco el domingo con la esperanza de trabajar en Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios; sin embargo, su sueño fue frustrado por el bloqueo de vías durante el paro de cocaleros informales.



“En eso que hemos estado tratando de escapar de las piedras, he volteado para ver dónde correr y me ha caído una piedra al ojo. Ahora los doctores me han visto y me han dicho que me han reventado el ojo, mañana me van a operar para sacarme el resto de lo que está quedando en mi ojo, ya no hay nada”, señaló.



María contó que fue atacada por un grupo de 20 personas, todos jóvenes quienes los retaron a pasar los bloqueos. Incluso los obligaron a poner inscripciones como “viva el paro” en el carro donde viajaban.







María del Pilar Poblete Palomino perdió la visión del ojo derecho. | Fuente: Cortesía

Víctor Poblete, padre de la mujer, se mostró indignado por lo ocurrido y contó que tuvo que hacer las coordinaciones para el traslado de su hija a Cusco.

“La hemos internado esta mañana, la auscultado el médico y le ha indicado que no hay nada ahí. Solo deben limpiar, porque ya ha perdido la vista… Indignado, destrozado como cualquier padre, pero más indignado con la capacidad de las autoridades que hasta ahora no pueden solucionar este paro, no son sensibles con nadie para poder darle solución”, dijo.

La familia exige justicia y la sanción que corresponde a los responsables del hecho.

