Productores de hoja de coca indican que continuarán las protestas hasta ser escuchados por el Gobierno Central. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Remigio Cotera, transportista que traslada material para la pista, cuenta su afectación hace varios días por el bloqueo de la carretera. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

El paro cocalero en la provincia de San Gabán, región Puno, cumple su quinto día con el saldo de cientos de personas varadas, entre pasajeros que no están comiendo a sus horas o están comiendo mal y transportistas cuyos productos están en riesgo de perderse al no poder desplazarse hasta sus destinos.

RPP Noticias se encuentra en la zona y obtuvo testimonios de los afectados que están varados en el puente Inambari (que divide las regiones de Madre de Dios, Puno y Cusco) y los puentes menores de Loromayo y Choromayo, entre los kilómetros de 334 y 358 de la carretera Interoceánica, entre Ollachea (distrito de San Gabán) y Puero Maldonado, capital de la región Madre de Dios.

"Estamos acá tres días parados y no nos dejan pasar. Como ves, un bus está cruzado en el puente. Supuestamente, en el otro pueblo, tampoco hay pase. Hay tanta gente (afectada)... Hay niños, ancianos, no tenemos servicios higiénicos, comida. Hay muchas personas que venimos con un pasaje, con las justas. Y eso no entienden los cocaleros", dijo a RPP, Remigio Cotera, transportista que traslada material para la pista.

Otro hombre, un pasajero que salió desde Arequipa rumbo a Puerto Maldonado, también contó su vivencia. "Estamos casi dos días. Pedimos que haya pase, solución, ¿cómo puede haber tantísima movilidad parada? No hay nada de alimentación. Nos han invitado una gasesosita, estamos así no más. No pensábamos que iba a pasar esto. Pedimos al gobierno que vea por nosotos, ¿qué culpa tenemos? Nosotros somos del pueblo", dijo el señor que se identificó como Gabino.

Medidas de protesta continuarán, indican los cocaleros, hasta ser escuchados por el Gobierno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Son cientos de camiones que llevan varados tres días afectando la mercadería que transportan. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Ciudadanos que desde Arequipa se dirigen a otras ciudades, entre ellas una profesora, indicaron que no encuentran alimentación y solo toman agua. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Paro cocalero: Profesora afectada



RPP Noticias también encontró a una profesora que partió desde Arequipa con rumbo al centro poblao de Puerto Punkiri, en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, región Madre de Dios.

"Estoy varada desde el lunes a las 5 de la mañana, tomando agua, es lo único que hay. No he comido desde ayer. Espero que se tome conciencia. Aquí hay gente mayor que está sin comer, hay niños también. Estamos sin poder asearnos, alimentarnos. Mis alumnos de primaria están yendo a las aulas y yo desde acá no puedo hacer nada", comentó.

Víctor Bacilio, transportista que traslada combustible desde Mollendo (Arequipa) a Puerto Maldonado, también dio su testimonio. "Estamos parados desde el sábado en la mañana: muchos transportistas estamos varados, los señores pasajeros están caminando, señoras, niños durmiendo. Es triste, precupa. No hay solución hasta el momento. Ni una noticia. Algunos nos hemos traído pancito, agüita. ¿Hasta cuándo será? ¿Habrá solución o no?", interrogó.

En tanto, Roger Sotomayor, otro transportista, comentó que está varado desde el domingo a las 5 de la mañana. "No teníamos conocimiento de esta paralización. Nos dirigimos a Puerto Maldonado. Si hay (comida), comemos, si no hay, no. Está costosa la comida por aquí", comentó.

Protesta de productores de hoja de coca lleva cinco días sin solución. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Ciudadanos tienen que caminar largos tramos para llegar a sus destinos. Puente Loromayo es un punto bloqueado por los cocaleros. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Motivos de la protesta



Desde el pasado viernes 15 de octubre, cientos de productores que se dedican al cultivo ilegal de hoja de coca vienen bloqueando diferentes puntos de la carretera Interoceánica en el distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya, región Puno.

Los agricultores piden a las autoridades que dejen de erradicar los cultivos ilegales de la coca y se establezca una mesa de diálogo para abordar el tema a profundidad.

“Los pobladores no somos escuchados, nosotros somos pequeños productores y queremos que nos respeten. Devida nunca ha invertido en esta zona. Seguiremos bloqueando hasta ser escuchados y pare la represión social. Las empresas ya no deben de vender pasajes”, señaló un poblador.





Transportistas contaron que para alimentarse deben de ir hasta un pueblo cercano y comer lo que encuentran. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

Son mucha las personas que se ven afectadas, ya que su mercadería puede malograrse | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori, enviado especial

