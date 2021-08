La ciudad inca de Machu Picchu será una de los escenarios escogidos para la filmación de la nueva entrega de Transformers. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

Los ojos del mundo vuelven a estar sobre Cusco y no solo por sus atractivos turísticos. Esta vez la filmación de la película Transformers "Rise of the beasts" ha generado la expectativa entre los fanáticos de la megaproducción de Hollywood que iniciará el rodaje de su nueva entrega en los andes peruanos.

El Abra Málaga, la plaza mayor de Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu son algunas de las locaciones que serán utilizadas por la productora a cargo de la filmación de la película, así lo confirmó el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur), Fredy Deza de la Vega.

La autoridad contó que una delegación de al menos 120 personas llegará a la ciudad para la filmación de Transformers, solo dos actores integrarán la comitiva para el rodaje en los puntos autorizados por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

Fuentes de RPP informaron que el rodaje en Machu Picchu se efectuará del 7 al 10 de setiembre. Para ello, la productora solicitó la autorización que permita la permanencia de un helicóptero para el desplazamiento de parte del equipo.

Las autoridades supervisarán el rodaje para garantizar la protección del patrimonio cultural. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

Cusco y los Transformers: costo por locaciones

El alcalde distrital de Machu Picchu, Darwin Baca León, explicó en RPP que el uso de las locaciones para el rodaje de Transformers no supone un aporte monetario, es decir, el uso de espacios será gratuito.

“De por medio no hay ningún costo o monto que se esté solicitando… Lo que se está buscando es más el aporte al proceso de reactivación”, dijo. Según el alcalde, esto ayudará a promocionar a la “maravilla” y la posicionará en los primeros lugares de preferencia frente a otros atractivos turísticos en el mundo.

De otro lado, el alcalde dijo que se insistirá en la protección del patrimonio cultural, para ello será fundamental el uso de equipo con tecnología avanzada con la cual se realizarán los registros para luego ser editados.

“Ahora no se necesitan esos brazos de metal que se utilizaban antes para las filmaciones, sabemos que ahora hay cámaras con resolución 4k y esas serán utilizadas en Machu Picchu”, dijo la autoridad.



la plaza mayor de la ciudad de Cusco será otro de los escenarios para el rodaje de Transformers. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Luis Castillo

Cusco y Transformers: costo beneficio

Para el rodaje de Transformers será necesario cerrar vías, suspender actividades comerciales y otras en las locaciones autorizadas. Para Fredy Deza, se trata de un costo social que a futuro traerá beneficios para todos los cusqueños.

“Es un pequeño costo que tenemos que asumir, una para temporal (suspensión de actividades mientras duren las filmaciones). Los beneficios serán mucho mayores, va a ser costo beneficio”, mencionó en RPP.

Por ahora, se realizan coordinaciones Apu Producción, encargada de las coordinaciones del rodaje en Perú, para compartir el cronograma de filmaciones, esto permitirá a los ciudadanos estar preparados ante eventuales cierres de vías que imposibiliten actividades comerciales y el tránsito de peatones por las locaciones autorizadas.