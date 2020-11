Todos los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Santa Ana donde les impusieron las multas correspondientes. | Fuente: RPP Noticias

En menos de cinco horas, más de doscientas personas de todas las edades, quienes participaban en fiestas en Huancavelica, fueron intervenidas y recibieron multas por asistir a eventos sociales durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Fiestas infantiles, matrimonios, discotecas con luces psicodélicas y gran cantidad de bebidas alcohólicas, fue el resultado del operativo entre personal de serenazgo y la Policía Nacional realizado en los distritos de Ascensión y Huancavelica.

Al respecto, el gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Percy Ramos, sostuvo que los operativos tienen la finalidad de evitar el incremento de contagios del nuevo coronavirus.

"Gran cantidad de personas asisten a fiestas, no respetan el estado de emergencia y no se puede garantizar un trabajo correcto con conciencia de la población, muchos consideran que la COVID-19 ha pasado y no creen en la segunda ola de contagios que viene" dijo el funcionario.

En algunos casos, la Policía y personal de serenazgo tuvieron que forzar la entrada de los locales debido a que los propietarios se resistieron a la intervención, otros insultaron y amenazaron a los agentes del orden.

Todos los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Santa Ana donde les impusieron las multas; respecto a los menores de edad, sus padres tuvieron que acudir a la delegación para recoger a sus hijos.

La fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Elisenda Quintana, recorrió las calles de la ciudad de Huancavelica perifoneando y exhortando a las familias a no organizar reuniones sociales, ya que son motivo de sanción.