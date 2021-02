Gobernador solicitó mayor oxígeno para la región. | Fuente: Imagen referencial: Minsa

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, señaló que el rebrote de casos de COVID-19 que se inició en esta región a inicios de enero "ha sido mucho más fuerte" que el ocurrido durante la primera ola. En diálogo con RPP Noticias, la autoridad regional recordó que durante la primera etapa de esta enfermedad las personas contagiadas provenían de la parte rural, mientras que actualmente el 90% son jóvenes de la zona urbana.

Asimismo, lamentó que actualmente Ica no cuente con camas UCI, mientras que solo queda 700 camas clínicas con el oxígeno necesario. Sin embargo, el gobernador alertó que, en muchos casos, cuando los pacientes llegan al hospital se encuentran "en un extremo bastante avanzado y necesitan entrar a UCI", donde actualmente no hay espacio.

Del mismo modo, alertó que todos los pacientes con esta enfermedad se ven obligados a acudir a los hospitales que administra el gobierno regional debido a que en las ciudades de Palpa y Nazca no hay hospitales para atender casos de COVID-19. No obstante, precisó que hasta el momento no han sufrido de desabastecimiento de oxígeno porque el año pasado, con el apoyo de la empresa privada, instalaron una planta de oxígeno.

Gallegos manifestó su "malestar" con el Gobierno Central debido a que en el 2020 solicitaron una planta de oxígeno. Al respecto, recordó que hace poco la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que esta ya se encontraba instalada en Pisco; sin embargo, esta fue instalada por la empresa privada y no fue parte de las tres a las que se comprometió el Ejecutivo.

"El compromiso que tuvo el Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud, era tres plantas, pero hasta el momento no llegan. La ministra hace poco anunció que se había instalado, pero parece que le dieron mal la información. Nos han programado para el 4 de febrero que van a instalar y espero que sea real el cronograma del Minsa", señaló.

