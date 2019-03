Una joven de 19 años fue abusada sexualmente por un grupo de siete hombres, quienes transmitieron la agresión por redes sociales. | Fuente: Andina/Referencial

La joven de 19 años con esquizofrenia que fue violada por siete sujetos que transmitieron la agresión por redes sociales en Ica había sido también abusada sexualmente por su padrastro a los 14 años. Así lo denunció un familiar de la víctima a RPP Noticias, quien prefiró no revelar su identidad.

"A los 13 o 14 años la buscábamos, pero estaba con su padrastro. Luego nos comentó que la había tocado, pero no siguió el caso", reveló el familiar quien se hizo pasar como 'María'. Ella narró, además, que días antes de que acudiera a la comisaría a denunciar a los jóvenes que aparecían en el video, uno de ellos se contactó con ella para amenazarla.

"El domingo se contactaron conmigo. Estaba descansando y como a eso de las 10 p.m. recibo una llamada donde me dicen 'soy uno de ellos, soy Jeison 'pítufo' y me amenazó con hacerme lo mismo si yo hablaba. Ahí no más me fui a la comisaría a denunciar", señaló 'María'.

Con engaños se dieron los hechos

El familiar de la joven de 19 años narró que la víctima conocía a sus agresores ya que ellos vivían en el distrito de La Tinguiña y se dedicaban a hacer servicio de mototaxi. 'María' indicó que dos de sus agresores se la llevaron con engaños a la vivienda en donde ocurrió la violación.

"Ahí fue cuando llegaron los demás. Ellos la conocían y sabían que es familiar de un tío nuestro. También sabían que ella tenía una discapacidad mental y habían notado que su comportamiento no era normal", contó.

Cinco de los siete denunciados fueron detenidos el lunes, mientras que la Policía aún se encuentra en búsqueda de los otros dos. Los agresores fueron identificados como Leonardo Guevara Fernández (20), German Gutierrez Gutierrez (22), Jeison Revatta Escate (25), Joan Alexis Cabrera Córdova (22) y Ivan Elvis Alarcón Melgar (27).