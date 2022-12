De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento sísmico se registró a las 08:33:31 en Pisco. | Fuente: RPP

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este sábado en Pisco, provincia de Pisco, región Ica.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 08:33:31.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 53 kilómetros al oeste de Pisco y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado III en Pisco, dentro de la escala de Mercalli.

Último sismo

El último sismo reportado por el IGP fue uno de magnitud 4.5 en la región de Tacna. Su epicentro se localizó a 40 kilómetros al noreste de Calana. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 138 kilómetros.



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0754

Fecha y Hora Local: 03/12/2022 08:33:31

Magnitud: 4.1

Profundidad: 36km

Latitud: -13.66

Longitud: -76.69

Intensidad: III Pisco

Referencia: 53 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 3, 2022

