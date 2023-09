Ica: suspenden paseos turísticos por las islas Ballestas debido a fuertes vientos paracas

Actualidad "No se veía nada, era horrible, tenía miedo que se lleve todo el techo", dijo una vecina de Pisco

Ica: suspenden paseos por las islas Ballestas debido a fuertes vientos paracas | Fuente: RPP

Los paseos turísticos en lanchas hacias las islas Ballestas, fueron suspendidos por prevención ante los fuertes vientos, denominados vientos paracas, que se presentaron en la provincia de Pisco y superaron los 35 kilómetros por hora, informaron los guías turísticos de la zona.

Los negocios ubicados en el lugar cerraron por la cantidad de polvo y arena arrastrada por el viento y la poca visibilidad.

"No se veía nada, era horrible, tenía miedo que se lleve todo el techo volando, que salgan todas mis esteras volando. El miedo pues. Nunca había visto algo así. Otras veces se ven las dunas allá al fondo, esta vez no se veía nada, solo un ruido que venía porque era el viento. No podías abrir tu ojo", dijo Yenedin Santisteban Jiménez, pobladora del distrito pisqueño de Túpac Amaru.

¿Suspenderán clases escolares?

Más temprano, el director regional de Educación, Gustavo Céspedes, señaló que las clases escolares de la provincia de Pisco podrían suspenderse en el turno tarde si continúan los vientos paracas. Además, indicó que un equipo de gestión de riesgos de desastres de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco está monitoreando el fenómeno.

"Tenemos la alerta que son tres días. En las mañanas no se dan estos vientos, prácticamente son en las tardes, plan de tres o cuatro de la tarde y afectan en el turno tarde y si vemos las mismas condiciones lo mejor es que los niños vayan a sus hogares y así ir viendo la situación del peligro", manifestó a RPP Noticias.

Gustavo Céspedes agregó que debido a los fuertes vientos que se presentaron ayer en la provincia de Pisco, los padres de familia fueron a recoger a sus hijos en cuatro instituciones educativas por seguridad.

El director de Educación informó que producto de los vientos paracas que tuvieron una intensidad por encima de los 40 km por hora en Pisco, se desprendió una plancha de un techo del patio de la escuela José Abelardo Quiñonez, del distrito pisqueño de Túpac Amaru. Precisó que el hecho ocurrió cuando no hubo alumnos en el lugar.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estos vientos fuertes se extenderían hasta el jueves 14 de septiembre y podrían causar el levantamiento de polvo/arena y la disminución de la visibilidad horizontal, principalmente en la costa de Ica.

Además, habría cobertura nubosa y niebla/neblina durante las primeras horas de la mañana y no se descarta la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad.