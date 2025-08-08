Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Ica: un adolescente falleció tras tocar un cable eléctrico tendido en la vía pública

Ica: adolescente muere tras tocar un cable eléctrico en Pisco
Ica: adolescente muere tras tocar un cable eléctrico en Pisco | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional informó que el trágico hecho se registró en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, ubicado en el distrito pisqueño de San Clemente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un menor de 14 años perdió la vida tras entrar en contacto con un cable de electricidad que colgaba de un poste en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, ubicado en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, en la región Ica, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Vecinos del lugar señalaron que el adolescente habría pateado el cable de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica que lo lanzó varios metros.  

Producto del choque eléctrico, el menor falleció en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde fue llevado inmediatamente después de ocurrir el incidente.

Sus familiares indicaron que los trabajadores de la empresa Electro Dunas informaron que el transformador de donde desprendía el cable pertenecería a la municipalidad del mencionado distrito.

Efectivos policiales y peritos de Criminalística acudieron hasta el lugar para recabar información e iniciar las investigaciones que ayuden a determinar las responsabilidades en este suceso.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ica Pisco

Más sobre Ica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA