Ica: un adolescente falleció tras tocar un cable eléctrico tendido en la vía pública

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un menor de 14 años perdió la vida tras entrar en contacto con un cable de electricidad que colgaba de un poste en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, ubicado en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, en la región Ica, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Vecinos del lugar señalaron que el adolescente habría pateado el cable de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica que lo lanzó varios metros.

Producto del choque eléctrico, el menor falleció en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde fue llevado inmediatamente después de ocurrir el incidente.

Sus familiares indicaron que los trabajadores de la empresa Electro Dunas informaron que el transformador de donde desprendía el cable pertenecería a la municipalidad del mencionado distrito.

Efectivos policiales y peritos de Criminalística acudieron hasta el lugar para recabar información e iniciar las investigaciones que ayuden a determinar las responsabilidades en este suceso.