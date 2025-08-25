Ica: unos 900 turistas se quedaron sin sobrevolar las Líneas de Nazca debido a los fuertes vientos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Italo Benavides, director de turismo de la Cámara de Comercio, informó que unos novecientos turistas se quedaron sin sobrevolar por las Líneas de Nazca, en la región Ica, este fin de semana por el cierre del aeródromo. Esto debido al levantamiento de arena en el ambiente por los fuertes vientos que se han registrado en esta ciudad.

El funcionario, en entrevista para RPP, aseguró que este lunes las operaciones en el aeródromo ya se reanudaron. No obstante, recalcó que de incrementarse los vientos con levantamiento de polvo y arena la decisión de suspender los sobrevuelos las determina Corpac.

El Senamhi ha extendido la alerta meteorológica hasta hoy lunes 25 de agosto. Según el comunicado se presentarán vientos fuertes que originarán el levantamiento de polvo y arena, con ráfagas que llegarán hasta los 35km/h. La alerta se extiende en toda la costa central, desde la región La Libertad hasta Arequipa.

El último sábado, Pisco soportó ráfagas de viento con velocidades de hasta 63 kilómetros por hora, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el ente estatal, el incremento de la velocidad del viento está asociado “principalmente a la intensificación y acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, que genera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y ocurrencia de llovizna” en el litoral peruano.

El corresponsal de RPP en la región Ica advirtió que varias casas de zonas como Tierra Prometida y La Expansión -de material precario- han resultado afectadas debido a los fuertes vientos.