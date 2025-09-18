INPE dice que interno del penal de Chincha que denunció tortura se lesionó tras pelea con otro interno

Según el INPE, los hechos ocurrieron cuando el interno se encontraba en el ambiente de aislamiento del módulo 2 y, sin motivo alguno, habría agredido a otro interno que se encontraba haciendo limpieza en el pasadizo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno del penal de Chincha en la región Ica identificado como Carlos Abel Ágreda Castillo, quien denunció una presunta tortura al interior de este establecimiento, confesó que tiene una conducta negativa y que nadie lo había golpeado.

Según el INPE, los hechos ocurrieron cuando el interno Carlos Ágreda Castillo se encontraba en el ambiente de aislamiento del módulo 2 y, sin motivo alguno, agredió a otro interno que se encontraba haciendo limpieza en el pasadizo.

Ambos fueron conducidos al área de salud por las heridas que presentaban. Luego, el interno agresor fue retornado al ambiente de aislamiento, donde horas después empezó a golpearse la cabeza con una reja de metal.

De acuerdo a información de inteligencia de la penitenciaría, Ágreda Castillo, junto a otros cuatro internos, habrían sido autores intelectuales de amenazas a las autoridades del establecimiento penitenciario de Chincha.

Por ello, se dispuso de inmediato su traslado al penal de Cochamarca, traslado que se realizó el 1 de septiembre, por representar un riesgo a la seguridad del penal.