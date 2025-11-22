Resultados de prueba de ADN a bebé secuestrado en Ica se conocerán entre 20 y 30 días, según padre de menor

El padre del menor secuestrado al interior del Hospital Augusto Hernández de Mendoza de EsSalud, en Ica, señaló a RPP que él y su esposa pasaron la tarde del último viernes por diversas pruebas, entre ellas hisopado y sangre, para que se realicen las pruebas de ADN.

Asimismo, el hombre indicó que las pruebas estarán a cargo del Ministerio Público y fueron informados de que los resultados los obtendrán entre 20 y 30 días.

“Han venido a sacar la prueba de ADN. Estamos avanzando con la petición que hemos pedido, ahí nos están apoyando. [¿Cuándo están los resultados?] En un aproximado de 30 días o 20 días nos han dicho. [¿Quién está haciendo la prueba de ADN?] La Fiscalía”, aseguró.

En esa misma línea, el padre de familia señaló que durante la mañana del viernes se dirigió a la sede de la División de Criminalística de la Policía Nacional para rendir su manifestación. Asimismo, indicó que también asistieron otras personas que laboran en el nosocomio para pasar por el mismo proceso.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Padres registran a menor en Reniec

La misma tarde del viernes, los padres del menor llegaron hasta la oficina del Reniec del Hospital Augusto Hernández para registrar a su hijo. Según indicaron a RPP, el pequeño lleva un nombre bíblico en alusión a lo pasado en el nosocomio de Ica.

El caso

El pasado jueves, dos días después del nacimiento del bebé, Shayra Sandy Puza Hernández se vistió como una técnica de enfermería e ingresó durante la madrugada al ambiente donde estaba la madre para supuestamente cambiar al menor, pese a que este ya había sido cambiado.

La mujer se llevó al bebé y desapareció. Tras ello, la familia notificó a la Policía Nacional.

Después de su captura, Puza Hernández contó que fingió estar embarazada ante su familia y, para completar su mentira, secuestró al recién nacido.