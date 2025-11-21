“Sigue devastada”: mujer que denunció secuestro de su bebé en Ica continúa consternada y familiares piden aplicar prueba de ADN

Aún en crisis y con un shock emocional. Así se encuentra la mujer que denunció la desaparición de su bebé recién nacido en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica. Aunque el neonato apareció en la casa de una extrabajadora de limpieza del nosocomio, la madre aún no puede recuperarse la experiencia traumática.

Así lo dio a conocer su hermana María Condori al pedir acelerar las pruebas de ADN para determinar si el bebé encontrado en la vivienda es el hijo de su hermana, quien este martes dio a luz tras ser sometida a una cesárea.

El jueves, dos días después del nacimiento, Shayra Sandy Puza Hernández se vistió como una técnica de enfermería e ingresó durante la madrugada al ambiente donde estaba la madre para supuestamente cambiar al bebé, a pesar de que este ya había sido cambiado. La familia notificó a la Policía Nacional.

Después de su captura, Puza Hernández ha contado que fingió estar embarazada ante su familia y, para completar su mentira, secuestró al bebé.

A pesar de que el bebé fue encontrado por la Policía, el daño y el estrés han dejado una marca profunda, insiste María Condori, porque su hermana continúa bajo el efecto de los sedantes y apenas ha estado unas horas con el bebé, pese a que no tiene certezas de que sea su hijo.

Condori detalló que su hermana no quiere estar sola en ningún momento y, además, se encuentra preocupadísima sobre el estado de sus otras dos menores hijas, quienes se encuentran en la provincia iqueña de Palpa.

“El bebé solamente ha estado unas horas con ella, no puede identificar las características específicas de que sea su bebé, y por eso, para la tranquilidad, que la certeza científica de un ADN, que todavía hasta el momento no se lo han practicado el bebé, y quiero que se oficie”, declaró a RPP.

Piden sancionar a la mujer que raptó al bebé

Condori, notablemente consternada por la situación que atraviesa su familia, exigió que se aplique todo el peso de la ley y las sanciones administrativas que ameriten contra la mujer.

“Mi hermana sigue devastada, ahorita ella no tiene leche materna porque está con un tema emocional muy fuerte, y también no le está dando ahorita al bebé, él está tomando fórmulas”, comentó.

Finalmente, María consideró que se podría tratar de una supuesta red de trata de personas, por lo que pidió “no bajar la guardia” ante esta clase de casos e insistió en exigir celeridad a las autoridades para imponer las respectivas sanciones.

“Pido que no nos quiten de vista y que siempre sigan la investigación de este caso”, concluyó.