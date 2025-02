Huancayo: clausuran centro comercial Constitución por deficiencias en techo, barandas y extintores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una funcionaria de Defensa Civil informó que los fierros utilizados en la construcción del centro comercial no están permitidos. | Fuente: RPP

El centro comercial Constitución, conocido en la ciudad de Huancayo (región de Junín) como la ‘CCC’, fue clausurado por 30 días por presentar una infraestructura inadecuada en techo, barandas y la instalación de los extintores, según informó la encargada de Defensa Civil, Noemí León.

En diálogo con RPP, la funcionaria de fiscalización informó que el techo del centro comercial no tenía la inclinación adecuada del 30 %. Además, acotó que los fierros utilizados en su construcción no están permitidos y las mangueras contra incendios del establecimiento no funcionaban.

“En el techo de la calle, lo que se ha encontrado es que dicho techo no tiene la inclinación adecuada conforme a las normas de edificaciones N° 040, donde se indica que debe ser 30 % para la zona; sin embargo, tiene 18 % y 20 %”, informó la encargada de Defensa Civil.

Autoridad no revisó la totalidad de puestos debido a que cerraron sus puertas

Asimismo, León indicó que no fue posible revisar la totalidad de puestos del establecimiento, que son un total de 80 en interiores, debido a que los comerciantes cerraron sus puertas. No obstante, su equipo sí pudo supervisar que no contaban con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Por otro lado, El Pino, uno de los locales comerciales muy concurrido en Huancayo, también fue clausurado por presentar un techo sin los anclajes adecuados.