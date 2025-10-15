Huancayo: Piden destitución de fiscal luego de que policía acusado de atropellar a un ciudadano quedara en libertad

Familiares de la víctima responsabilizaron al representante del Ministerio Público por no haber realizado un buen trabajo para formalizar la acusación al efectivo.

Huancayo: Piden destitución de fiscal luego de que policía acusado de atropellar a ciudadano quedara en libertad | Fuente: Andina/Referencial

Familiares y vecinos de José Taype Gonzales, de 76 años, el ciudadano que perdió la vida tras ser atropellado por el suboficial Ángelo De la Rosa Carhuás, realizaron hoy un plantón frente a la Comisaría de El Tambo, en Huancayo, para exigir la destitución de la fiscal Pilar Matamoros por haber permitido que el efectivo quedara en libertad.

Clariza Orellana, familiar de la víctima, responsabilizó a la representante del Ministerio Público de haber actuado con negligencia al denunciar solo por homicidio culposo al policía y no haya considerado los delitos de manejar en estado de ebriedad y exposición o abandono de persona en peligro.

"Yo solicito al presidente de los fiscales que remueva de su cargo a esta fiscal Pilar Matamoros porque no está cumpliendo con su trabajo. Ella ha debido de presentar las pruebas y hacer las denuncias por tres delitos", expresó para RPP.

Orellana también denunció que el brigadier a cargo de las diligencias policiales demoró en tomar las declaraciones del acusado, lo que permitió que se venciera el plazo de detención preliminar de 48 horas y el suboficial fuera liberado.

La defensa legal de la familia ha solicitado la ampliación de la denuncia para que se incluyan los tres delitos que corresponden.

El caso

El suboficial Ángelo De la Rosa Carhuás es acusado de atropellar el último sábado con su vehículo al ciudadano José Taype en el distrito de El Tambo y huir sin prestarle auxilio. Según la denuncia, el efectivo habría estado manejando ebrio.

La Inspectoría General de la Policía inició un proceso administrativo que podría derivar en su separación definitiva de la institución mientras continúan las investigaciones fiscales.