Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro: uno permanece desaparecido

Un vehículo que transportaba a cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufrió un despiste y cayó al río Mantaro, a la altura del kilómetro 13 de la carretera La Oroya - Huari, cerca del peaje Quiulla, en la provincia de Yauli, en la región Junín.

Según información policial, cuatro de los ocupantes lograron salir con vida; sin embargo, uno de los efectivos, identificado como Miguel Vilca Cosco, permanece desaparecido, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda en la zona.

Los heridos fueron trasladados al Hospital EsSalud de La Oroya, donde viene siendo atentado por policontusiones leves.

Ellos fueron identificados como los suboficiales Kenn Ibarra Quispe, Zair Chamorro Torres y Roly Guerrero Torres. El conductor del vehículo, Brayan López López, resultó ileso.

Cabe destacar que equipos especializados de rescate vienen inspeccionando la zona con apoyo de lanchas y equipos de seguridad, mientras se lleva a cabo coordinaciones con las autoridades locales para intensificar la búsqueda del policía desaparecido.

La carretera donde ocurrió el accidente presenta tramos con curvas pronunciadas y pendientes peligrosas, condiciones que podrían haber influido en el despiste de la unidad.