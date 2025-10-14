Delincuentes provocaron explosión con gas para intentar robar cajero en el centro de Huancayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de delincuentes intentó robar dinero de un cajero automático de Caja Huancayo, causando una detonación con gas en pleno centro de esta ciudad la madrugada de este martes.

El hecho se produjo en la intersección de los jirones José Olaya y Tarapacá, hasta donde llegó la Policía Nacional luego de la alerta de los vecinos.

El general Danilo Vera, jefe de la Región Policial Junín, precisó que los delincuentes liberaron gas al interior del cajero y, con una chispa, provocaron la explosión. Además, a media cuadra del lugar, colocaron clavos metálicos en la vía para impedir el paso de los vehículos policiales.

Según Vera, los clavos reventaron las llantas de los patrulleros, obligando a los agentes a trasladarse a pie y facilitando la huida de los facinerosos.

Uno de los ladrones fue intervenido hace tres días

El jefe policial precisó que uno de los implicados había sido intervenido el último sábado por la Policía de Extranjería y tiene antecedentes por manejo de explosivos y armas de fuego. A pesar de tener una condena de tres a cuatro años, fue liberado, pues no se dictó prisión preventiva en su contra.

La PNP activó un operativo para dar con los responsables y revisó las cámaras de seguridad del sector para obtener características e identificar a los involucrados, quienes huyeron en un vehículo de color rojo.